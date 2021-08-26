В 2022 году минимальная зарплата в Эстонии может превысить 600 евро

"Соглашение может быть достигнуто только после назначенного на 15 сентября совета Центрального союза работодателей, но новая минимальная заработная плата определенно будет начинаться с цифры 6", - заявил председатель Центрального союза профсоюзов Пеэп Петерсон.

"Переговоры еще только начинаются, и новости ожидаются через месяц", - сказал глава зонтичной организации работодателей Арто Аас.

При этом он подтвердил, что размер "минималки" может превысить 600 евро в месяц, добавив однако, что, по его мнению, минимальная заработная плата не должна повышаться слишком резко.

Осенью прошлого года профсоюзы договорились о сохранении минимальной зарплаты в 2021 году на прежнем уровне, то есть 584 евро.