ВИДЕО | В Стокгольме в гараже сгорели около 200 автомобилей

Как сообщает SVT Nyheter дело расследуется по статье о причинении крупного материального ущерба.

"Весь гараж рухнул, ничего спасти не удалось. Около 200 машин восстановлению не подлежат", — сказал представитель местных пожарных Курт Хольм.

Сообщение о пожаре в двухуровневом гараже поступило спасателям около 2 часов ночи. Риска для других строений не было, но сам гараж полностью уничтожен огнем.

Сообщается, что в гараже были слышны взрывы. Местным жителям было рекомендовано закрыть окна-двери, а также перекрыть вентиляцию.

Полиция возбудила дело по статье о причинении материального ущерба, но стражи порядка предполагают, что уйдет не менее 3-4 дней, пока место происшествия достаточно остынет, чтобы там можно было проводить следственные действия.

Сообщений о пострадавших людях не поступало.