Кылварт: лучше уйти в оппозицию, чем стать частью бессмысленной коалиции

"Вместо обсуждения состава возможной коалиции, партии могли бы предложить таллиннцам концепцию масштабного и долгосрочного развития города. Конечно, можно пойти и по выбранному пути, определив главной целью ”расчистить площадку”, заменить команду на ”новую” и, разумеется, делать все это ”с любовью к Эстонии”. Но людей прежде всего волнует, как улучшится их жизнь, каковы перспективы Таллинна", — отмечает Кылварт.

"Если основная цель — отстранить от управления городом Центристскую партию, то этого можно добиться. Надо показать, что именно та или иная партия способна делать лучше — и получить на это мандат от избирателя. Центристская партия идет на выборы с целью победить, но если таллиннцы нас не поддержат, то мы готовы способствовать развитию города и находясь в оппозиции. Математически это означает, что все остальные четыре или пять партий должны объединиться в коалицию, создав компромиссную концепцию управления Таллинном".

"Для меня очевидно, что мы не будем заключать никаких предварительных соглашений ради сохранения власти и поста мэра. Абсолютно точно и то, что после выборов мы не собираемся участвовать в коалиции, если она не будет иметь понятного видения с учетом долгосрочных перспектив. Мы не согласимся с утверждением, что коалиция все равно с кем — лучше, чем оппозиция. Центристская партия сумела внести серьезный вклад в развитие города, будучи у власти. Сможем сохранить лицо и в оппозиции, если так решит избиратель", — резюмирует Кылварт.

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