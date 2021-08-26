Задержан подозреваемый в убийстве 8-летней девочки в Тюмени. Он признал вину

Как сообщает Следственный комитет России, задержанный Виталий Бережной признался не только в убийстве, но и в изнасиловании девочки.

"В ходе допроса он дал признательные показания, согласно которым утром указанного дня [30 июня], находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, он встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил", — говорится в сообщении ведомства.

Беспрецедентные меры безопасности при сопровождении обвиняемого в убийстве Насти Муравьевой. Его охраняет несколько десятков силовиков. Рядом с пансионатом, где он проживал, дежурит несколько нарядов полиции. pic.twitter.com/vEWMrob3sQ — Новые Известия (@newizvestia) August 26, 2021

Тело девочки он хранил в коробке в холодильнике, а 17 августа отнес его на берег озера Оброчное, где его обнаружили спустя несколько дней.

В СКР также подтвердили информацию о том, что подозреваемый ранее работал в правоохранительных органах. В 2008-2011 годах Бережной был помощником участкового в райотделе милиции в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа, уточнили в ведомстве.

Следственный комитет также сообщил о начале служебной проверки в отношении руководителя регионального управления СКР Александра Кублякова. Поводом стало подозрение в неэффективном расследовании пропажи и убийства школьницы, сказали в ведомстве.

О задержании подозреваемого СКР сообщил накануне. В ведомстве тогда заявили, что у следствия "имеются достаточные основания полагать, что он причастен к убийству" школьницы, но обвинение ему еще не предъявлено.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк вечером в среду заявила, что ДНК задержанного совпало образцами, изъятыми на теле убитой девочки. По ее словам, тело школьницы нашли завернутым в полиэтилен и кусок половика, оно лежало в картонной коробке из-под бытовой техники.