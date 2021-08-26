Лига чемпионов: эстонский и латвийский чемпионы сошли с дистанции

Перед заключительным третьим туром, который состоялся во вторник, ”СМСраха” сохранял шанс на итоговую первую строчку в своей группе: эстонскому клубу было необходимо обыгрывать датский ”Гентофте” и надеяться на то, что шведский ”Хаммарбю” не сможет справиться с североирландской ”Спартой Белфаст”. Впрочем, надежда на аутсайдера группы довольно быстро испарилась: уже к перерыву ”Спарта” ”горела” 0:4, а во второй половине хоть и забила дважды, пропустила в свои ворота еще четыре. 8:2, ”Хаммарбю” взял три легких очка и ждал вечернего матча основных соперников по группе.

Встреча ”СМСраха” и ”Гентофте” получилась по-настоящему боевой, маятник постоянно качался из стороны в сторону. Хозяева из Виймси к окончанию времени первого тайма уступали в счете (1:2), но мобилизовали все свои силы и сумели переломить ход матча во второй половине. Итоговые 4:3 в пользу ”СМСраха” выглядят весьма закономерно и делают выступление эстонского чемпиона очень достойным, однако ощутимых дивидендов ему это не принесло. Поскольку в тройке ”СМСраха”, ”Гентофте”, ”Хаммарбю” после трех туров каждый набрал по шесть очков, то пришлось считать разницу забитых и пропущенных в матчах между этими командами. И этот показатель был не на стороне балтийского клуба: победа 4:3 над датчанами и поражение 1:3 от шведов делали его отрицательным, когда у ”Хаммарбю” он был равен единице (победа 3:1, поражение 5:6), а у ”Гентофте” — нулю (победа 6:5, поражение 3:4).

Таким образом, ”СМСраха” стал лишь третьим в своей группе, хотя мог добиться куда большего, если бы сумел реализовать хотя бы еще два голевых момента.