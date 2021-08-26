Самолет швейцарских ВВС нарушил воздушную границу Эстонии

Инцидент произошел в полдень в районе острова Вайндлоо. Самолет пробыл в воздушном пространстве Эстонии менее минуты, пишет RusERR со ссылкой на пресс-службу Сил обороны.

Транспондер самолета был включен, воздушное судно имело план полета и в момент нарушения государственной границы Эстонии находилось в радиоконтакте с эстонской авиадиспетчерской службой.

В связи с инцидентом МИД передал ноту посольству Швейцарии.

В текущем году это пятое нарушение воздушной границы Эстонии. Все предыдущие нарушения были совершены самолетами Российской Федерации.