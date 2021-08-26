26.08.2021, 13:48
Самолет швейцарских ВВС нарушил воздушную границу Эстонии(16)
Foto: Bianca Mikovitš
Накануне самолет швейцарских ВВС CL60 без разрешения вторгся в воздушное пространство Эстонии.
Инцидент произошел в полдень в районе острова Вайндлоо. Самолет пробыл в воздушном пространстве Эстонии менее минуты, пишет RusERR со ссылкой на пресс-службу Сил обороны.
Транспондер самолета был включен, воздушное судно имело план полета и в момент нарушения государственной границы Эстонии находилось в радиоконтакте с эстонской авиадиспетчерской службой.
В связи с инцидентом МИД передал ноту посольству Швейцарии.
В текущем году это пятое нарушение воздушной границы Эстонии. Все предыдущие нарушения были совершены самолетами Российской Федерации.