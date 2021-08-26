В России обновлен максимум летальных исходов COVID-19 за сутки

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 19 630 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 446 (7,4%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки от коронавируса в стране умерли 820 человек — это максимальное число умерших за время пандемии. 14 августа в РФ суточная смертность от COVID-19 составила 819 человек, после этого число летальных исходов в стране постепенно снижалось. 22 августа количество умерших было минимальным с июля — 762 человека, после этого суточная летальность вновь начала расти — накануне, в среду, от коронавируса умерли 809 человек.

При этом статистика суточного заражения за этот же период также демонстрировала небольшое снижение — с 14 августа, когда за сутки заболели 22,1 тыс. человек, число заражений опустилось до 18,8 тысяч к 24 августу. Накануне в стране заболели 19,5 тысяч граждан.

По выздоровлении в России был выписан 19 661 пациент.

Наибольшее число скончавшихся по-прежнему в Москве — 54, в Санкт-Петербурге 38 смертей, 34 человека умерли в Краснодарском крае.

В Москве, сообщает оперативный штаб, 1712 новых случаев коронавируса за сутки, 2 463 человека выздоровели.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 824 тыс. 540 случаев коронавирусной инфекции, 179 243 умерших и 6 млн 092 тыс. 818 выписанных.