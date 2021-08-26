Новости России
26.08.2021, 13:40

В России обновлен максимум летальных исходов COVID-19 за сутки

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Масочный режим в Москве
Масочный режим в Москве
Sergei Fadeichev/TASS/scanpix
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 19 630 случаев, умерли за сутки 820 пациентов, что является максимальным числом скончавшихся за все время пандемии. Это следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг. Об этом пишет Interfax.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 19 630 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 446 (7,4%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки от коронавируса в стране умерли 820 человек — это максимальное число умерших за время пандемии. 14 августа в РФ суточная смертность от COVID-19 составила 819 человек, после этого число летальных исходов в стране постепенно снижалось. 22 августа количество умерших было минимальным с июля — 762 человека, после этого суточная летальность вновь начала расти — накануне, в среду, от коронавируса умерли 809 человек.

При этом статистика суточного заражения за этот же период также демонстрировала небольшое снижение — с 14 августа, когда за сутки заболели 22,1 тыс. человек, число заражений опустилось до 18,8 тысяч к 24 августу. Накануне в стране заболели 19,5 тысяч граждан.

По выздоровлении в России был выписан 19 661 пациент.

Наибольшее число скончавшихся по-прежнему в Москве — 54, в Санкт-Петербурге 38 смертей, 34 человека умерли в Краснодарском крае.

В Москве, сообщает оперативный штаб, 1712 новых случаев коронавируса за сутки, 2 463 человека выздоровели.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 824 тыс. 540 случаев коронавирусной инфекции, 179 243 умерших и 6 млн 092 тыс. 818 выписанных.

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