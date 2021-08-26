Ура! Уникальный парк Тондираба в Ласнамяэ открывается уже в эту субботу

”Парк Тондираба является уникальным как с точки зрения своих масштабов, так и возможностей для проведения свободного времени — причем не в контексте одного района, а всего города. Но что гораздо важнее — парк предназначен не только для людей, важное место там отводится и природе. Строительство парка осуществлялось таким образом, чтобы сохранить местное природное разнообразие, а его обитатели — животные, птицы и растения, не лишились своего дома. Все это делает парк Тондираба уникальным, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Заслуживает внимания также и тот факт, что парк Тондираба открывается в то время, когда Таллинн борется за титул Зеленой столицы Европы 2023 года, являясь уже финалистом конкурса”.

Один из крупнейших парков города был построен в районе Ласнамяэ на месте бывшего одноименного болота. Парк является частью ласнамяэского т.н. ”зеленого коридора”, создание которого планировалось еще во времена строительства района. При строительстве была сохранена природная часть парка, на которую приходится около 85% всей его площади. Сохранен лес и небольшие водоемы, а также флора и фауна этого места. В парке были высажены 32 вида деревьев и кустов. Строительный мусор, который можно было увидеть в парке еще до начала строительных работ — это часть истории парка. Мусор останется в парке и после открытия, поскольку со временем там сформировалась благоприятная среда обитания для ящериц.

В восточной части парка построены три моста. С каждого из них можно наблюдать за животными и растениями в их естественной среде. Одним из наиболее интересных объектов наблюдения являются живущие в пруду тритоны. Ради сохранения их среды обитания мост по большей части был построен в стороне от водоема.