Ура! Уникальный парк Тондираба в Ласнамяэ открывается уже в это воскресенье(8)
”Парк Тондираба является уникальным как с точки зрения своих масштабов, так и возможностей для проведения свободного времени — причем не в контексте одного района, а всего города. Но что гораздо важнее — парк предназначен не только для людей, важное место там отводится и природе. Строительство парка осуществлялось таким образом, чтобы сохранить местное природное разнообразие, а его обитатели — животные, птицы и растения, не лишились своего дома. Все это делает парк Тондираба уникальным, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Заслуживает внимания также и тот факт, что парк Тондираба открывается в то время, когда Таллинн борется за титул Зеленой столицы Европы 2023 года, являясь уже финалистом конкурса”.
Один из крупнейших парков города был построен в районе Ласнамяэ на месте бывшего одноименного болота. Парк является частью ласнамяэского т.н. ”зеленого коридора”, создание которого планировалось еще во времена строительства района. При строительстве была сохранена природная часть парка, на которую приходится около 85% всей его площади. Сохранен лес и небольшие водоемы, а также флора и фауна этого места. В парке были высажены 32 вида деревьев и кустов. Строительный мусор, который можно было увидеть в парке еще до начала строительных работ — это часть истории парка. Мусор останется в парке и после открытия, поскольку со временем там сформировалась благоприятная среда обитания для ящериц.
В восточной части парка построены три моста. С каждого из них можно наблюдать за животными и растениями в их естественной среде. Одним из наиболее интересных объектов наблюдения являются живущие в пруду тритоны. Ради сохранения их среды обитания мост по большей части был построен в стороне от водоема.
Десятки тысяч квадратных метров отведены под луга, где посеяно около 50 видов растений. Семена полевых растений были собраны в Эстонии, то есть они наилучшим образом адаптированы к нашим условиям. В момент открытия парка растения будут находиться в стадии роста — лучше не ходить по лужайкам, чтобы не мешать их адаптации.
Зоны активного отдыха были распределены посреди растущего леса таким образом, чтобы они не оказывали влияние на видовое разнообразие парка. В парке также построена крупнейшая в странах Балтии спортивно-игровая зона площадью свыше 5,7 га. Общая протяженность беговых и пешеходных дорожек, а также лесных троп парка — 10 км, а отдельных велодорожек — около 2,5 км. В распоряжении посетителей парка также места для гриля, гамаки и пункт ремонта велосипедов. Оборудованы площадки для выгула собак.
В день открытия объекта, 29 августа в 12.00, о возможностях скейтпарка расскажет Микаэль Парман (Keerdtrepp). В это же время велосипедисты-экстремалы Уильям Кассь и Талис Вийрпалу испытают на BMX новый памп-трэк. О том, как заниматься на тренажерах, в 14.00 расскажет известный культурист Отть Кийвикас. В 12.30 на баскетбольной площадке встретятся баскетбольный клуб Виймси и команда Гимназии Густава Адольфа.
Заказчик работ по строительству парка Тондираба — Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, строительное предприятие — Tallinna Teede AS. Договорная стоимость работ — приблизительно 6,7 млн евро.
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