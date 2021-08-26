Новости Эстонии
26.08.2021, 12:02

Скорость движения на отрезке шоссе Таллинн-Нарва от Маарду до Ягала повысят до 120 км/час

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Foto: Teet Malsroos, Õhtuleht
В Транспортном департаменте готовят тендер на проектирование, согласно которому скорость движения на отрезке шоссе Таллинн-Нарва от Маарду до Ягала будет увеличена до 120 км/час.

Для повышения безопасности движения будут построены проходящие на разном уровне с дорогой тоннели для пешеходов и закрыты одноуровневые места дла разворота, пишет rusERR.

В рамках тендера спроектируют разноуровневую развязку Йыэляхтме, оценят состояние мостов на основном шоссе и при необходимости отремонтируют их или спроектируют новые.

"Одна из задач тендера – исследовать движение зверей и на основании результатов спроектировать разноуровневые пути для крупных и малых диких животных, а также земноводных", – рассказал пресс-секретарь Транспортного департамента Эрки Варма.

Стоимость строительства определится после 2026 года.
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