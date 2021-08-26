Скорость движения на отрезке шоссе Таллинн-Нарва от Маарду до Ягала повысят до 120 км/час

Для повышения безопасности движения будут построены проходящие на разном уровне с дорогой тоннели для пешеходов и закрыты одноуровневые места дла разворота, пишет rusERR.

В рамках тендера спроектируют разноуровневую развязку Йыэляхтме, оценят состояние мостов на основном шоссе и при необходимости отремонтируют их или спроектируют новые.

"Одна из задач тендера – исследовать движение зверей и на основании результатов спроектировать разноуровневые пути для крупных и малых диких животных, а также земноводных", – рассказал пресс-секретарь Транспортного департамента Эрки Варма.

Стоимость строительства определится после 2026 года.

RusDelfi предлагает Вам главные новости Эстонии и всего мира! Подписывайтесь на рассылку.