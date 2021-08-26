ВИДЕО | Новые ограничения вступили в силу, что дальше? Рассказывает правительство

Кая Каллас начала с того, что сегодняшняя статистика также не показывает ничего хорошего, в больницах более 100 человек. Именно поэтому и вступают в силу меры контроля. Премьер-министр отметила, что перед принятием решения об ограничениях правительство обсудило три варианта и выбрало самый лучший. Более подробно о вариантах читайте ЗДЕСЬ.

Министр здоровья и труда Танель Кийк также подчеркнул, что ситуация не очень хорошая. Он призвал всех людей вакцинироваться, но прежде всего не для того, чтобы получить ковид-сертификат, а для того, чтобы сообща покончить с пандемией. "Преодолеем ли мы третью волну, зависит от всех нас", — подчеркнул Кийк.

”При том же показателе заболеваемости — в ноябре — половина общества была уже по сути закрыта. Сегодня мы можем быть благодарны за то, что может оставаться открытыми и держать открытой экономику”, — добавил он.

Отвечая на вопросы журналистов, Каллас сказала, что у нас правовое государство и если кто-то не согласен с решениями правительства, то может обратиться в суд. Она признала, что когда государство закрыло все на замок при 29 инфицированных, это была излишняя реакция, но тогда правительство исходило из той информации, которой располагало на тот момент. ”Сегодня мы бы не стали закрывать страну, так как у нас больше знаний”, — отметила она.

Премьер сказала, что количество патрулей, следящих за выполнением требований, было увеличено, но основной упор все равно на сознательности самих людей. ”Мы увеличили количество патрулей, чтобы контролировать исполнение мер, но к каждому человеку контролера не приставишь”, — резюмировала Каллас.

Смотрите запись с пресс-конференции!

Более подробно об ограничениях читайте ЗДЕСЬ.

RusDelfi предлагает Вам главные новости Эстонии и всего мира! Подписывайтесь на рассылку.