Почти 5000 человек получили прививку за время работы вакцинационного автобуса в Ласнамяэ

”Опыт вакцинационного автобуса показывает, что жители Ласнамяэ готовы сделать прививку от COVID-19, если им активно рассказывать об этой возможности и предложить ее возле дома. Благодарю наших партнеров из Медицинского центра Qvalitas, сотрудничество с которыми привело к хорошим результатам”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

В период с 4 по 19 августа в делавшем остановки в различных микрорайонах Ласнамяэ вакцинационном автобусе вакцину от коронавируса получили 4880 человек. В разные дни использовались вакцины Pfizer-BioNTech-Comirnaty, Moderna (с новым названием Spikevax) и Janssen. Больше всего желающих вакцинироваться было на парковке торгового центра Ümera, где за один день прививку сделали свыше 500 человек.

”Жители Ласнамяэ интересуются различными вакцинами от коронавируса и, в основном, хорошо настроены по отношению к вакцинации. Я благодарна сестринской команде и вспомогательному персоналу Медицинского центра Qvalitas, благодаря которым нам удалось быстро реагировать и адаптироваться в разных ситуациях”, — сказала Серли Раудсепинг, руководитель проекта медицинской сферы Центра Qvalitas.

”Вакцинация по-прежнему остается важным средством для предотвращения распространения коронавируса и город Таллинн создал новые возможности сделать прививку возле дома. Например, на этих выходных вакцинацию можно удобно совместить с посещением гала-концерта Дней Ласнамяэ 27 августа в 18 ч в парке Тондилоо или с посещением проходящего там же 28 августа Дня батутов”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Вакцинация без предварительной регистрации в Ласнамяэ 27-29 августа с 10 до 20 часов пройдет в Гимназии Ласнамяэ (Паэ, 59) и в Гимназии Куристику (К. Кярбери, 9). С собой на вакцинацию необходимо взять ИД-карту и в случае, если несовершеннолетний приходит на вакцинацию без родителей, то также письменное согласие родителя. Также на постоянной основе можно вакцинироваться в Medicum (Пунане, 61) и сейчас ведутся переговоры о том, чтобы вновь запустить в Ласнамяэ вакцинационный автобус.