Circle K объяснила высокие цены на моторное топливо

”Цены на сырую нефть на мировом рынке в августе колебались. Самая высокая цена на сырую нефть марки Brent была 72,89 USD/баррель и самая низкая 65,18 USD/баррель. В среднем цена на сырую нефть Brent была в районе 70 USD/баррель, то есть примерно на 4 доллара ниже, чем в июле”, — пояснил менеджер по формированию цен на моторное топливо Circle K Индрек Сасси. ”Влияние снижения цен на сырую нефть уравновешено ростом курса доллара по отношению к евро, поэтому в закупочных ценах не было существенного изменения”, — добавил Сасси.

Сегодня в странах Балтии самая высокая розничная цена на моторный бензин в Эстонии. ”В Эстонии самая высокая акцизная ставка в странах Балтии, поэтому и здешнее топливо дороже, чем в странах-соседях. При этом цена на дизельное топливо вне конкуренции самая низкая, благодаря акцизной ставке на дизельное топливо на одинаковом с Литвой уровне и острой конкурентной ситуации в Эстонии”, — рассказал Сасси.

Он отметил, что при формировании цен на топливо Circle K руководствуется закупочными ценами на моторное топливо. ”В случае со снижением цен на мировом рынке мы готовы незамедлительно снижать розничные цены на заправочных станциях, но следует понимать, что на эстонском рынке снижение цен реализуется обычно с 7–10-дневной задержкой. Прежде всего за счёт запасов топлива на заправочных станциях”, — объяснил менеджер по формированию цен на моторное топливо Circle K.

RusDelfi предлагает Вам главные новости Эстонии и всего мира! Подписывайтесь на рассылку.