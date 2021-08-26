Первый розыгрыш iPhone12 среди вакцинированных состоялся. Кампания продолжается!

”На мой взгляд, жители Эстонии и особенно молодежь подают очень хороший пример”, — сказал глава Эстонского фонда здоровья д-р. Ээро Мерилинд. ”В ходе своей работе я вижу, что люди на самом деле проявляют разумность и понимают необходимость вакцинации, которая позволяет защитить себя от болезни и сохранить общество открытым. Вакцинация идет хорошими темпами, и я надеюсь, что к нашему розыгрышу присоединится еще тысяча человек — для этого есть время до 30 августа”.