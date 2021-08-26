Первый розыгрыш iPhone12 среди вакцинированных состоялся. Кампания продолжается!
Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно сделать одну инъекцию. Зарегистрироваться можно на странице https://vaktsineeri.arst.ee/. Второй iPhone 12 будет разыгран 31 августа.
Розыгрыш первого iPhone 12 состоялся 16 августа, победителя определял министр здравоохранения и труда Танелю Кийку. Удача улыбнулась студентке первого курса Эстонской Академии художеств Элле Мари Рандоя. Награду Элле Мари вручил министр Кийк.
Фото (прилагается): победителя лотереи поздравляют (слева направо) д-р. Аркадий Попов, министр Танель Кийк, проф. Маргус Вийгимаа и руководитель Эстонского фонда здоровья д-р. Ээро Мерилинд.
”На мой взгляд, жители Эстонии и особенно молодежь подают очень хороший пример”, — сказал глава Эстонского фонда здоровья д-р. Ээро Мерилинд. ”В ходе своей работе я вижу, что люди на самом деле проявляют разумность и понимают необходимость вакцинации, которая позволяет защитить себя от болезни и сохранить общество открытым. Вакцинация идет хорошими темпами, и я надеюсь, что к нашему розыгрышу присоединится еще тысяча человек — для этого есть время до 30 августа”.
За правильностью розыгрыша следит др. Аркадий Попов, др. Кармен Йоллер и проф. Маргус Вийгимаа. Победителей определяют министр здравоохранения и труда Танель Кийк и глава Фонда здравоохранения д-р. Ээро Мерилинд. Приз будет вручен на основании паспорта вакцинации.
Целевое учреждение ”Эстонский фонд здоровья” основано 25 мая 2007 года. Его цель — развитие здоровья эстонской нации, продление активного возраста жизни, пропаганда здорового образа жизни и распространение информации о здоровье.
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