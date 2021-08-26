26.08.2021, 10:16
ФОТО | В центре Таллинна остановилось трамвайное движение(2)
Delfi lugeja
Читатель прислал в редакцию фотографии и сообщил, что сегодня в районе 9 часов в окрестностях остановки Hobujaama в центре Таллинна оказалось парализовано трамвайное движение.
Как сообщили RusDelfi в полиции, это было вызвано ДТП.
По имеющимся данным, на трамвайных путях проходили ремонтные работы, трамвай остановился, начал сдавать назад и немного задел легковой автомобиль Ford.
К счастью, люди в результате инцидента не пострадали и дальше случаем будет заниматься страховая компания.
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