ФОТО | В центре Таллинна остановилось трамвайное движение

Как сообщили RusDelfi в полиции, это было вызвано ДТП.

По имеющимся данным, на трамвайных путях проходили ремонтные работы, трамвай остановился, начал сдавать назад и немного задел легковой автомобиль Ford.

К счастью, люди в результате инцидента не пострадали и дальше случаем будет заниматься страховая компания.

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