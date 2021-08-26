ЧП и криминал
26.08.2021, 10:16

ФОТО | В центре Таллинна остановилось трамвайное движение

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Delfi lugeja
Читатель прислал в редакцию фотографии и сообщил, что сегодня в районе 9 часов в окрестностях остановки Hobujaama в центре Таллинна оказалось парализовано трамвайное движение.

Как сообщили RusDelfi в полиции, это было вызвано ДТП.

По имеющимся данным, на трамвайных путях проходили ремонтные работы, трамвай остановился, начал сдавать назад и немного задел легковой автомобиль Ford.

К счастью, люди в результате инцидента не пострадали и дальше случаем будет заниматься страховая компания.

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