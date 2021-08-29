Важно: нормальное кровяное давление предотвращает инфаркт и инсульт(1)
”Артериальное давление — это один из параметров, показывающий состояние здоровья человека, и поддерживать его в норме очень важно”, — подчеркивает аптекарь, обращая внимания на то, что повышенное артериального давление в течение длительного времени может быть опасным. ”Кровь становится более вязкой или густой, и кровеносные сосуды могут закупориваться”, — говорит Лехари, добавляя, что результатом закупорки кровеносных сосудов может быть нарушения зрения, стенокардия, и даже инсульт или инфаркт.
Какое давление считать нормальным?
По словам провизора, нормальным артериальным давлением считается в среднем 75/125 мм рт. ст. (миллиметров ртутного столба). Низкое кровяное давление — это 60/90 мм рт. ст. не считается болезнью и может объясняться наследственностью, но в этом случае Лехари рекомендует для выяснения его причин проконсультироваться с врачом. ”Низкое кровяное давление также может быть признаком других проблем со здоровьем — например, низкого уровня железа в крови”, — добавляет она. ”Существует три стадии высокого кровяного давления: легкая гипертензия или 90/140 мм рт. ст., что означает, необходимость посетить своего семейного врача и пересмотреть свой образ жизни. В случае умеренной артериальной гипертензии — то есть 100/160 мм рт. ст. — необходимо обязательно проконсультироваться с семейным врачом, а тяжелая артериальная гипертензия — то есть 110/180 мм рт. ст. — требует неотложной помощи или обращения в отделение экстренной медицины.
Артериальное давление следует измерять каждый день в определенное время
Артериальное давление — это переменная величина, которая, по словам провизора, может меняться в течение дня и является максимальной, когда вы просыпаетесь утром, с 13:00 до 14:00 часов и вечером около 18:00”, — отмечает Лехари те периоды, когда артериальное давление физиологически несколько выше. ”Поэтому важно для отслеживания показателей измерять артериальное давление каждый день в одно и то же время — утром после туалета и перед завтраком или вечером перед сном”, — объясняет она. Чтобы измерить артериальное давление дома, сначала необходимо приобрести тонометр с манжеткой подходящего размера. ”Перед измерением посидите спокойно в течение 5 минут: поставьте обе ноги на пол, не ешьте, не курите и не разговаривайте”, — указывает провизор на условия, необходимые для получения верных результатов измерения.
Кому следует чаще проверять артериальное давление?
По словам провизора, тем, кто не имеет жалоб на здоровье следует измерять артериальное давление не реже одного раза в два года до 40 лет, а после 40 — ежегодно. ”Если есть заболевания, связанные с давлением или есть на него подозрение, то артериальное давление необходимо измерять и отслеживать его значительно чаще — раз в неделю или даже ежедневно. Если врач назначил лекарство, то важно также измерять артериальное давление с той частотой, которую предписал врач”, — поясняет Лехари, добавляя, что в большинстве случаев артериальное давление необходимо измерять и отслеживать ежедневно в течение недели или двух.
Головокружение и кровотечение из носа могут быть признаками аномального артериального давления
Как пониженное, так и повышенное артериальное давление могут, по словам провизора, иметь схожие симптомы, такие как головокружение, помутнение зрения и дисбаланс. ”При пониженном давлении часто возникает чувство обморока и общей слабости. На повышенное или очень высокое кровяное давление указывает ощущение давления в затылке, головные боли, кровотечение из носа, проблемы с сердечным ритмом или боль в груди”, — рассказывает Лехари о наиболее распространенных симптомах изменения уровня кровяного давления.
Корректировка артериального давления начинается с изменения образа жизни
Для приведения в норму давления прежде всего следует пересмотреть образ жизни и привычки питания. ”Снижение веса, здоровое питание и образ жизни помогают нормализовать кровяное давление, но изменить образ жизни зачастую бывает очень трудно. Реализовать в жизнь необходимые перемены возможно, если помнить о поставленной цели и отслеживать прогресс перемен”, — делится своими советами Лехари о том, как привить новые привычки. ”При низком артериальном давлении рекомендуется ежедневно заниматься не менее 30 минут движением с умеренной интенсивностью — например, это быстрая ходьба, плавание, езда на велосипеде и прочие активности. Кроме того, следует сократить потребление соли и полуфабрикатов, а также отказаться от курения и употребления большого количества животных жиров”, — продолжает Лехари.
Природные средства для снижения артериального давления
После первоначального анализа образа жизни и оценок привычек питания помощь в снижении артериального давления могут оказать, по словам провизора, препараты на основе трав и пищевые добавки:
Экстракт боярышника, который помогает расслабить и расширить кровеносные сосуды, в результате чего снижается артериальное давление.
Препараты на основе пустырника, которые снижают артериальное давление в случае начинающейся гипертонии и особенно эффективны, когда повышение артериального давления вызвано раздражением, возбуждением или менопаузой.
Экстракт оливкового листа, который снижает кровяное давление и снижает уровень холестерина в крови.
Препараты из ягод аронии, которые также снижают артериальное давление.
Аптекарь подчеркивает, что все препараты на основе лечебных трав имеют ограниченную эффективность. ”Поскольку содержание действующих веществ в растениях варьируются в зависимости от места произрастания и сорта, и большинство травяных препаратов для проблем артериального давления не стандартизированы, то невозможно гарантировать, что конкретная единица действующих веществ находится в одной капле или таблетке такого препарата”, — объясняет Лехари и добавляет, что такие средства способны снизить давление на 10-15 мм рт. ст.
Когда обязательно нужно обратиться к врачу?
Если показатель артериального давления постоянно больше 135/85 при домашних измерениях. При измерении врачом артериальное давление всегда выше — поэтому здесь учитывается более высокое значение артериального давления — оно считается повышенным от 140/90 мм / рт. ст.
Если безрецептурные товары в аптеке не помогли.
Если помимо высокого кровяного давления существуют другие факторы риска: возраст (мужчины старше 55, женщины старше 65), курение, высокий уровень сахара в крови, высокий уровень холестерина, ожирение (особенно при избыточном отложении жировой ткани в области живота), высокий пульс у людей старше 65 лет и наличие в семье сердечно-сосудистых заболеваний в раннем возрасте. В этом случае обязательно обратитесь в срочном порядке к семейному врачу.