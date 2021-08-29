Важно: нормальное кровяное давление предотвращает инфаркт и инсульт

”Артериальное давление — это один из параметров, показывающий состояние здоровья человека, и поддерживать его в норме очень важно”, — подчеркивает аптекарь, обращая внимания на то, что повышенное артериального давление в течение длительного времени может быть опасным. ”Кровь становится более вязкой или густой, и кровеносные сосуды могут закупориваться”, — говорит Лехари, добавляя, что результатом закупорки кровеносных сосудов может быть нарушения зрения, стенокардия, и даже инсульт или инфаркт.

Какое давление считать нормальным?



По словам провизора, нормальным артериальным давлением считается в среднем 75/125 мм рт. ст. (миллиметров ртутного столба). Низкое кровяное давление — это 60/90 мм рт. ст. не считается болезнью и может объясняться наследственностью, но в этом случае Лехари рекомендует для выяснения его причин проконсультироваться с врачом. ”Низкое кровяное давление также может быть признаком других проблем со здоровьем — например, низкого уровня железа в крови”, — добавляет она. ”Существует три стадии высокого кровяного давления: легкая гипертензия или 90/140 мм рт. ст., что означает, необходимость посетить своего семейного врача и пересмотреть свой образ жизни. В случае умеренной артериальной гипертензии — то есть 100/160 мм рт. ст. — необходимо обязательно проконсультироваться с семейным врачом, а тяжелая артериальная гипертензия — то есть 110/180 мм рт. ст. — требует неотложной помощи или обращения в отделение экстренной медицины.



Артериальное давление следует измерять каждый день в определенное время