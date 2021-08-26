”Он всё-таки человек”. Родители тайком ухаживают за живущим в лесу сыном-наркоманом(1)
Дело происходит в финском городе Куовола.
Посреди леса находится одинокая, небрежно установленная палатка. Хозяина не видно. Зато вокруг палатки можно заметить следы его пребывания: пустой блистер из-под таблеток, упаковку одноразовых шприцев, остатки каких-то пилюль.
Обитателю этого жилища 35 лет, и он уже много лет живет в наркотической зависимости. Сейчас он ушел в поликлинику, чтобы залечить раны на руках, которые воспалились от множественных уколов. В это время его родители убирают территорию вокруг палатки для безопасности случайных прохожих.
Родители хотели бы помочь своему сыну, но не видят способов сделать это. Они дали интервью на условиях анонимности. Сын не захотел беседовать с журналистами, но согласился на публикацию материала. Он выразил желание, чтобы его называли в статье Пепси.
Замена хоккею
На фотографии 1992 года изображен жизнерадостный мальчик, который смотрит в камеру и улыбается. Щеки покрыты веснушками. Его детство, если верить родителям, было сказочным.
– У него было счастливое детство. Мы любили его, и он был близок с бабушками и дедушками.
Kuva nuoresta pojasta, joka pitää kädessään jääkiekkoilijapatsasta ja jääkiekkomaalivahdin kypärää, jossa on tiikerinkasvot kuviointina. Pojan kasvot on sumennettu anonyymiteetin vuoksi.
Фото: Päähenkilön vanhempien kotialbumi
Ребенком Пепси подавал надежды в хоккее. Он получал награды и как игрок в личном зачете, и в составе команды на международных соревнованиях. Но в старших классах он внезапно бросил спорт. Родители не поняли это решение, но отнеслись к нему с уважением.
– Он был талантливым и многообещающим, но я тогда подумал, что он слишком чувствительный, чтобы играть в хоккей. Слишком большое напряжение во время матчей, — вспоминает отец.
К сожалению, место хоккея заняли сигареты, алкоголь и странные новые приятели. А эксперименты с наркотиками привели к тому, что двадцать лет спустя Пепси пришлось перебраться в палатку в лесу, потому что его выгнали из квартиры.
Путь в лес
В апреле этого года, возвращаясь из магазина, Пепси обнаружил, что в дверях его квартиры стоят новые замки. О выселении его предупреждали по почте, но он не хотел открывать конверт, чтобы не узнать каких-нибудь печальных новостей.
Первые пару дней мужчина смог переночевать в камере предварительного заключения. После этого кризисной социальной службе удалось организовать ему несколько ночей в гостинице. Сотрудники соцслужбы попытались решить проблемы Пепси, но не смогли с ним связаться.
В это время он ночевал у приятелей. Вскоре, однако, приятели перестали отвечать на звонки Пепси, и ночевать стало негде. В холодную апрельскую ночь он остался на скамейке в парке. Ему стало так холодно, что он вызвал скорую, которая увезла его в больницу с гипотермией. После этого, по рассказам родителей, Пепси не раз звонил в полицию, чтобы те забрали его на ночь в камеру.
Социальная служба организовала мужчине медицинский осмотр. Врач написал направление в психиатрическую больницу, где за ним начали наблюдать. Но уже через два дня у Пепси развилась пневмония, и его направили в больницу в Котку. А когда пневмония прошла, он уже не захотел возвращаться в психиатрическую клинику.
В мае Пепси согласились принять в центре по избавлению от зависимости. Там он тоже долго не продержался, потому что из-за чего-то повздорил с другим пациентом, и оба оказались на улице.
После этого Пепси одолжил у приятеля палатку и поставил ее в лесу недалеко от центра Коувола. Поначалу он даже забыл накрыть защитой сетку от комаров, и через сетку на него падали капли дождя.
Получить квартиру для Пепси — практически невозможная задача, потому что под воздействием наркотиков он ведет себя агрессивно. По словам родителей, он разбивал двери, окна, раковину в туалете и даже разжег в квартире огонь, который пришлось тушить пожарной бригаде.
Кредитная история у него испорчена, долгов уже набежало на десять тысяч евро. В последней своей квартире он смог продержаться всего полгода.
– Пепси и не в состоянии жить самостоятельно. У него жизненные навыки на уровне ребенка. Он живет только сегодняшним, максимум завтрашним днем, — говорит отец.
В медицинском округе говорят, что не предоставляют проживание бездомным наркоманам, если они не ставят перед собой целью отказаться от приема наркотиков. Просто для бездомных тоже нет постоянного места: в каждом конкретном случае службы поддержки ищут индивидуальные решения. В округе здравоохранения говорят, что обычно бездомные наркоманы ночуют у своих друзей или родителей, но встречаются и случаи ночевки в палатках.
”Лучший вариант”
Пепси сидит на опиоидах, и в этом его главная проблема. Опиаты — это сильнодействующие вещества, подавляющие боль. Один из наиболее распространенных препаратов называется Subutex (бупренорфин). Его Пепси покупает на улице.
Опиоиды избавляют от боли, вызывают эйфорию и притупляют эмоциональные страдания. И поэтому от опиоидов быстро развивается зависимость. В то же время при передозировки они угнетают дыхательную систему, и человек перестает дышать. Обычно смерть наступает во время сна.
Мать Пепси показывает фотографию, на которой сын лежит в палатке, а его ноги выставлены наружу.
– Когда я это увидела, то подумала, что он уже умер. Иногда кажется, что для всех этого было бы лучшим вариантом. Мы страдаем, а он живет в аду, — причитает мать.
Использование опиоидов непременно приводит к абстинентному синдрому, по-простому к ломке. К симптомам относится навязчивая потребность принять еще опиатов, беспокойство, плач, головокружение и сильный насморк. Синдром может развиться уже спустя неделю после приема препаратов.
Отец говорит, что Пепси разводит Subutex и вкалывает его себе через вену. Опиоидные препараты не предназначены для приема внутрь таким способом, но так наркотический эффект наступает быстрее и он становится более сильным. Пепси уже исколол себе все руки, поэтому перешел на тыльные стороны ладоней. Но и они очень быстро стали воспаляться от уколов.
При внутривенном приеме наркотических средств всегда есть высокий риск получить серьезное инфекционное заболевание, например, гепатит C или ВИЧ-инфекцию. По данным Ведомства здравоохранения и социального развития, примерно у 75 процентов тех, кто принимает наркотики внутривенно, обнаруживаются в крови антитела вируса гепатита C. В нестерильных условиях в кровеносную систему могут попасть также грибки и бактерии, а вкалывание Subutex связано с риском воспалительных процессов.
Для наркодилеров принимающие Subutex — как золотая жила, потому что препарат вызывает очень сильную зависимость. Вообще, в Юго-Восточной Финляндии, в которой расположена Коувола, количество наркотических преступлений растет быстрее, чем в других частях страны: с 2019 года рост составил 52 процента. И это с учетом того, что не все преступления попадают в статистику полиции.
Но не меньше, чем сам Пепси, страдают его родители. Годами их сын угрожал им и шантажировал их. Сейчас они приносят ему еду, оплачивают его лекарства и каждую неделю дают ему деньги, чтобы он смог купить опиоидные препараты и чтобы ему не пришлось идти ради них на преступления. Родители задумываются над тем, чтобы обратиться за психологической или психиатрической помощью для себя.
Пепси не знает, где живут его родители. Ломка приводит к приступам гнева, и в это время мужчина представляет опасность для окружающих. Из-за агрессивного поведения на него наложили запрет на приближение к своим родителям. Родители говорят, что уже давно чувствуют себя в тупике. Оба уже вышли на пенсию, но потом вернулись на работу, чтобы обеспечить и себя, и сына.
Порочный круг
Родителям стало известно о проблемах сына 15 лет назад благодаря письмам из коллекторских агентств. Было лето, и молодой человек не мог следить за приходящей почтой.
Когда все раскрылось, Пепси признался родителям, что подсел на Subutex. Осенью 2007 года он первый раз попал на лечение от зависимости, но прервал его спустя три недели. Несмотря на это, лечение дало свои плоды, и юноша смог устроиться на работу на каменоломню и вернуться к своему увлечению хоккеем. На работе он продержался две недели, на хоккее — два месяца.
В 2009 году Пепси попал на заместительную терапию, но она закончилась в мае 2011 года, когда он стал вести себя агрессивно по отношению к сотрудникам клиники, которые отказались давать ему лекарство из-за состояния его здоровья. В ноябре того же года ему нашли место в наркологической лечебнице в Савонлинна, но там молодой человек не смог пробыть даже года. Он хотел вернуться в Коувола и был уверен, что его будут лечить в родном городе. Там же из-за эпизодов агрессии лечить его отказались.
Отец Пепси пожаловался на действия медицинских властей. Администрация региона Южная Финляндия вынесла порицание лечащему врачу, городу и клинике за недобросовестную работу в случае лечения пациента. Согласно законодательству, медицинская помощь должна быть организована в муниципалитете проживания, а агрессия не должна быть преградой к получению лечения.
Отец Пепси считает, что единственный способ помочь его сыну — это принудительное лечение. Его оправданность, однако, не была оценена в медицинских учреждениях, поэтому заставить мужчину лечиться пока невозможно. Согласно закону, принудительное лечение от зависимости назначается тогда, когда жизни пациента угрожает непосредственная опасность либо когда пациент может получить травму, которая потребует скорой медицинской помощи. В действительности эти пункты закона используются крайне редко.
Многие инстанции призывали родителей Пепси перестать вмешиваться в жизнь сына. Один врач советовал им переехать в другой регион. Полиция сказала, что лучше перестать помогать сыну.
Несмотря на запрет, родители продолжают относить сыну еду, сушить его спальник и убирать следы употребления наркотиков вокруг палатки. Но они не могут избавить Пепси от дождя и орд комаров, летающих в лесу.
Мать Пепси оплачивает сыну походы в местный бассейн, чтобы он мог умыться и сходить в душ.
– Несмотря ни на что, он всё-таки мой сын и член нашей семьи. И человек, — говорит она.
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