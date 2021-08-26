Объем строительства увеличился на 17% и прежде всего за счет местного рынка

Строительные предприятия Эстонии построили на 921 млн евро, из них зданий построено на 640 млн евро и сооружений — на 281 млн евро. По сравнению со вторым кварталом прошлого года зданий построено на 20% больше, а сооружений (дорог, мостов, портов, магистральных трубопроводов, линий связи и электропередач, спортивных площадок и т.п.) — на 10% больше.

”На рост строительного рынка во втором квартале значительно повлияла как низкая сравнительная база прошлого года, так и самое большое за последние годы повышение цен на строительные материалы. Можно сказать, что сейчас строительный рынок движется на уровне 2019 года”, — пояснила ведущий аналитик Департамента статистики Мерике Синисаар.

На местный строительный рынок больше всего повлияло увеличение объема строительства зданий, обусловленное как новостройками, так и проведением ремонтных и реконструкционных работ. Однако рост объемов строительства сооружений вызван именно проведением ремонтных и реконструкционных работ.

Объём строительных работ у эстонских предприятий, действующих за рубежом, в сравнении со вторым кварталом прошлого года остался практически на том же уровне. За рубежом сократилось строительство зданий, но сооружений строилось больше. Доля строительных работ, выполненных в зарубежных государствах, составила в общем объёме строительства в этом году 4%, а годом ранее — 5%.

По данным Регистра строений, выдано 1668 разрешение на эксплуатацию новых жилых помещений, или почти на четверть меньше, чем год назад. Больше всего нового жилья построено в Таллинне, в близлежащих к столице волостях и в Тартуском уезде.

Спрос на новое жилье по-прежнему сохраняется. Разрешение на строительство было выдано на постройку 2099 жилых помещений — это на 12% больше, чем годом ранее. Наиболее предпочтительным типом жилья по-прежнему остаются квартирные дома.