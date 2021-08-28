95-летняя жительница Эстонии выиграла суд против фирмы, занимающейся выдачей быстрых займов

Жизнь 95-летней Нелли Люме из Куусалу в последнее время была не похожа на жизнь дамы преклонного возраста. Ничего не подозревая, она приняла предложение о помощи от дочери подруги, но в итоге в течение нескольких лет ей пришлось судиться с компанией, предоставляющей быстрые кредиты, и всё это время над домом буквально висел дамоклов меч.

Эта история может показаться случаем типичного мошенничества, рассчитанного на пожилых людей. Но, несмотря на свой возраст, Нелли вместе со своим адвокатом не прекращала бороться, дошла до верховного суда и выиграла дело.

Вступившее в силу в августе решение суда создало прецедент, который может помочь другим должникам, имеющим трудности с выплатой быстрых кредитов, или, как в случае с Нелли Люме, поручителям, попавшим в процесс кредитования без их ведома. Суд постановил, что компания BestCredit не провела достаточную проверку кредитоспособности заёмщика и что поручитель по кредиту ответственности нести не должен.