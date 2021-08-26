Новости Эстонии
26.08.2021, 19:32

Новые ограничения нравятся врачам, но вызывают сомнения у юристов

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Анна Тееле Орав
С сегодняшнего дня в торговых центрах нужно носить маски.
С сегодняшнего дня в торговых центрах нужно носить маски.
Foto: Kiur Kaasik
  • Предъявлять COVD-справки теперь требуется в большинстве общественных мест. Люди, не прошедшие вакцинацию, смогут посещать рестораны только при наличии отрицательного теста на коронавирус.
  • В местах, где не требуется сертификат, — например, в автобусах и магазинах, — необходимо носить маску.
  • Канцлер юстиции Юлле Мадизе говорит, что ограничения не должны быть способом принуждения людей к вакцинации.

С 26 августа в закрытых публичных помещениях, где не проверяют сертификаты вакцинации, необходимо носить маски. Кроме того, в местах, где осуществляется проверка справок вакцинации против COVID-19, их должны предъявлять все присутствующие.

По утверждению правительства, это нововведение призвано предотвратить более широкое распространение коронавируса и максимально освободить от ограничений экономическую и социальную жизнь в начале учебного года.

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