26.08.2021, 19:32
Новые ограничения нравятся врачам, но вызывают сомнения у юристов(1)
Foto: Kiur Kaasik
- Предъявлять COVD-справки теперь требуется в большинстве общественных мест. Люди, не прошедшие вакцинацию, смогут посещать рестораны только при наличии отрицательного теста на коронавирус.
- В местах, где не требуется сертификат, — например, в автобусах и магазинах, — необходимо носить маску.
- Канцлер юстиции Юлле Мадизе говорит, что ограничения не должны быть способом принуждения людей к вакцинации.