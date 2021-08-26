Новые ограничения нравятся врачам, но вызывают сомнения у юристов

С 26 августа в закрытых публичных помещениях, где не проверяют сертификаты вакцинации, необходимо носить маски. Кроме того, в местах, где осуществляется проверка справок вакцинации против COVID-19, их должны предъявлять все присутствующие.

По утверждению правительства, это нововведение призвано предотвратить более широкое распространение коронавируса и максимально освободить от ограничений экономическую и социальную жизнь в начале учебного года.