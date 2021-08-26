Сколько стоит собрать ребенка в школу в Эстонии и мире?

Первый раз в первый класс



В базовый набор ученика первого класса вошли универсальные товары и школьные принадлежности, без которых не обойтись в процессе обучения. Мы отказались от сравнения цен на сменную обувь, школьную форму, учебники и рабочие тетради, поскольку в каждой школе существуют собственные правила и требования. Таким образом, покупки мы разделили на 4 категории: школьный портфель, канцелярские принадлежности, товары для творчества и спортивная форма.

Выводы получились следующие:

минимальный набор к первому классу в Эстонии может стоить 147 €;

рюкзак для первоклассника в среднем стоит 36,89 €, базовые канцелярские принадлежности — 28,64 €, принадлежности для изобразительного искусства и труда — 25,67 €, физкультурная форма — 55,99 €;

стоимость минимального школьного набора составляет 12,2% от зарплаты среднестатистического эстонца;

в Латвии этот показатель равен 17,8%, в Литве — 17,6%, в Польше — 8,9%, а в России — 25,9%.

Сколько тратят на первоклашек в других странах мира



Мы сравнили стоимость одних и тех же товаров в разных странах мира и проверили, какой процент от официальной средней заработной платы пойдёт на покрытие минимального набора первоклассника.

По официальным данным среднемесячная зарплата в Эстонии составляет 1 205 € после уплаты налогов. Получается, что стоимость минимального школьного набора равна 12,2% от зарплаты среднестатистического эстонца. Больше придётся заплатить в Латвии — 17,8% от средней зарплаты, и в Литве — 17,6%. В Польше, например, ситуация выглядит оптимистичнее — 8,9%.

Лидерами этого рейтинга стали Ирландия, Швейцария и ОАЭ, где соотношение набора первоклассника к средней заработной плате равно 3,9%, 4,3% и 4,9% соответственно. Собрать ребёнка в первый класс оказалось затратнее всего родителям в Нигерии, Молдове и Беларуси, ведь в этих странах нужно отдать 96,6%, 45,3% и 32,4% от зарплаты.

Помощь от государства