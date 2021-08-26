Сколько стоит собрать ребенка в школу в Эстонии и мире?(3)
Первый раз в первый класс
В базовый набор ученика первого класса вошли универсальные товары и школьные принадлежности, без которых не обойтись в процессе обучения. Мы отказались от сравнения цен на сменную обувь, школьную форму, учебники и рабочие тетради, поскольку в каждой школе существуют собственные правила и требования. Таким образом, покупки мы разделили на 4 категории: школьный портфель, канцелярские принадлежности, товары для творчества и спортивная форма.
Выводы получились следующие:
- минимальный набор к первому классу в Эстонии может стоить 147 €;
- рюкзак для первоклассника в среднем стоит 36,89 €, базовые канцелярские принадлежности — 28,64 €, принадлежности для изобразительного искусства и труда — 25,67 €, физкультурная форма — 55,99 €;
- стоимость минимального школьного набора составляет 12,2% от зарплаты среднестатистического эстонца;
- в Латвии этот показатель равен 17,8%, в Литве — 17,6%, в Польше — 8,9%, а в России — 25,9%.
Сколько тратят на первоклашек в других странах мира
Мы сравнили стоимость одних и тех же товаров в разных странах мира и проверили, какой процент от официальной средней заработной платы пойдёт на покрытие минимального набора первоклассника.
По официальным данным среднемесячная зарплата в Эстонии составляет 1 205 € после уплаты налогов. Получается, что стоимость минимального школьного набора равна 12,2% от зарплаты среднестатистического эстонца. Больше придётся заплатить в Латвии — 17,8% от средней зарплаты, и в Литве — 17,6%. В Польше, например, ситуация выглядит оптимистичнее — 8,9%.
Лидерами этого рейтинга стали Ирландия, Швейцария и ОАЭ, где соотношение набора первоклассника к средней заработной плате равно 3,9%, 4,3% и 4,9% соответственно. Собрать ребёнка в первый класс оказалось затратнее всего родителям в Нигерии, Молдове и Беларуси, ведь в этих странах нужно отдать 96,6%, 45,3% и 32,4% от зарплаты.
Помощь от государства
Стоит отметить, что в некоторых странах родителям первоклассников полагается выплата, помогающая собрать ребёнка в школу. Например, семьи, проживающие в Таллине, могут получить разовое пособие в размере 320 €. В Латвии также имеются подобные выплаты на первоклассников: в Лиепаи — 30 €, в Салдусе — 50 €.
В Словакии, как в Эстонии и Латвии, финансовую помощь от государства в виде 105 € родители получают один раз, отправляя ребёнка в первый класс. В таких странах как Польша и Австрия ежегодно выплачиваются пособия на детей школьного возраста: 66 € получают родители польских школьников и 100 € полагается всем детям в Австрии в возрасте от 5 до 16 лет. В свою очередь, в Германии, Чехии и Румынии для получения пособия на подготовку к школе необходимо соответствовать опеделённым критериям дохода.
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