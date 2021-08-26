Канцлер права: хватит общих коронавирусных ограничений, давайте принимать направленные меры

В интервью ERR Мадизе сообщила, что обращения жителей Эстонии в бюро канцлера права отражают повышение уровня стресса в обществе: "Одни требуют чуть ли не принудительной вакцинации и обязательного ношения масок, другие так же неистово выступают против принудительных мер. И большинство страдает от яростного спора. Мы видим и тех, кто разочарован, люди вели себя законопослушно во время всего кризиса и вакцинировались в надежде избежать ограничений. И теперь их все равно ограничивают, под предлогом защиты тех, кто не хочет или не может защитить себя сам".