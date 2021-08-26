Канцлер права: хватит общих коронавирусных ограничений, давайте принимать направленные меры(33)
В интервью ERR Мадизе сообщила, что обращения жителей Эстонии в бюро канцлера права отражают повышение уровня стресса в обществе: "Одни требуют чуть ли не принудительной вакцинации и обязательного ношения масок, другие так же неистово выступают против принудительных мер. И большинство страдает от яростного спора. Мы видим и тех, кто разочарован, люди вели себя законопослушно во время всего кризиса и вакцинировались в надежде избежать ограничений. И теперь их все равно ограничивают, под предлогом защиты тех, кто не хочет или не может защитить себя сам".
Мадизе считает, что правительство не смогло объяснить людям, что некоторые ограничения не останавливают распространение вируса: "Число положительных тестов может вызвать панику, но эксперты говорят, что важнее следить за нагрузкой в больницах".
"Ситуация тяжела для всех. И мне кажется, что общественности не следует требовать от правительства чрезмерного реагирования и доверять эпидемиологам. Даже если их решения могут показаться неразумными. Пора покончить с общими ограничениями и сосредоточиться на четко направленных мерах", — подчеркнула Мадизе.
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