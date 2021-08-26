Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Тапа 82-летней Вирве

Женщина ушла вчера вечером из расположенного на Валгейыэ пст дома по уходу. Куда она направилась, неизвестно. Мобильного телефона у нее нет. Женщина и ранее уходила из учреждения, тогда ее находили в деревне Каркусе, где она жила ранее.

Пока найти женщину не удалось. Ее рост около 175 см, телосложение плотное. Одета была в разноцветуную юбку, блузку с короткими рукавами и светлую жилетку. Передвигается босиком, на голове может быть светлый платок.

Полиция просит всех, кто видел Вирве или располагает какой-либо информацией относительно ее местаположения, сообщить об это по номеру 112.

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