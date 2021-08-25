ВИДЕО | На свадьбе в Карачаево-Черкесии гость был убит из-за танца с невестой

ЧП произошло 24 августа. «В ходе конфликта потерпевшему было причинено проникающее огнестрельное ранение грудной клетки слева, от которого мужчина скончался в больнице», — сказали в МВД.

По данным «Интерфакса», стрельба произошла из-за конфликта между людьми, желавшими потанцевать с невестой. РЕН ТВ также передает, что между мужчинами завязался спор из-за права танцевать с невестой.

В МВД добавили, что в совершении преступления подозреваются двое граждан, один из которых задержан, другой — объявлен в розыск, добавили в полиции.

В следственном управлении СК по региону уточнили РБК, что нападавший выстрелил своему оппоненту «в область живота». СК возбудил уголовное дело об убийстве.