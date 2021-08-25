Прибывающие из Афганистана семьи временно разместят в центре в Вао

Как пояснила директор центра Яна Селезнёва, речь идет о временном пристанище для эвакуированных из Афганистана людей.

Как ранее сообщалось, это афганцы, которые сотрудничали с эстонским некоммерческим объединением Mondo, занимавшимся в Афганистане вопросами прав женщин и детей.

В центре прибывающим семьям будет предложена всевозможная ежедневная поддержка.

Напомним, во вторник стало известно, что в Эстонию направляются три семьи (в общей сложности 13 человек).

В среду в МИД сообщили, что контактировали еще с тремя людьми, которых Эстония готова принять, однако доступ к эвакуационным рейсам в данный момент затруднен.

На прошлой неделе правительство решило, что Эстония примет до 30 афганцев, безопасность которых оказалась под угрозой после захвата власти в Афганистане талибами.

Граждане Афганистана будут приняты в Эстонии "как получатели международной защиты".