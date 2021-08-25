Талибы обещают разрешить выезд из Афганистана и после 31 августа

"Директор Станикзай (замглавы политического офиса движения "Талибан" в КатареШир Мухаммад Аббас Станикзай. — Ред.) заверил меня, что афганцы с легальными документами сохранят возможность путешествовать коммерческими рейсами после 31 августа", — написал Поцель, возглавляющий переговорную делегацию ФРГ, на своей странице в соцсети Twitter.

Со своей стороны представитель политического офиса "Талибан" в Дохе Сухайл Шахин сообщил в Twitter, что своевременный вывод международных военнослужащих из Афганистана станет предпосылкой для возобновления гражданских рейсов.

Операция Германии по эвакуации из Афганистана

Ожидается, что эвакуационные рейсы, организуемые солдатами бундесвера в Кабуле, прекратятся после вывода войск США из Афганистана. В настоящий момент Германия ведет переговоры с талибами о перспективах работы в этом направлении после 31 августа, передает DW.

25 августа канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) отметила, что эвакуация немцев и нуждающихся в защите граждан других стран из Афганистана будет одним из приоритетных направлений работы ФРГ в этом регионе. "Мы будем продолжать эвакуацию так долго, пока это будет возможно", — сказала она.