В Киеве задержан гражданин Эстонии, которого разыскивает Интерпол

"Мужчина направлялся на самолет в Амстердам , и во время оформления пассажиров авиарейса на документы эстонца сработала база данных Интерпола . В базе отмечалось: "при выявлении арестовать", – говорится в сообщении.

Пограничники задержали гражданина Эстонии и сообщили о нем украинскому бюро Интерпола в Киеве, сотрудники которого подтвердили, что он действительно был в розыске.