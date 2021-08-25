25.08.2021, 19:45
В Киеве задержан гражданин Эстонии, которого разыскивает Интерпол(17)
Пресс-служба КПП "Киев"
В киевском аэропорту Борисполь задержали гражданина Эстонии, который находился в международном розыске, сообщает издание gordonua.com со ссылкой на пресс-службу отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев".
"Мужчина направлялся на самолет в Амстердам, и во время оформления пассажиров авиарейса на документы эстонца сработала база данных Интерпола. В базе отмечалось: "при выявлении арестовать", – говорится в сообщении.
Пограничники задержали гражданина Эстонии и сообщили о нем украинскому бюро Интерпола в Киеве, сотрудники которого подтвердили, что он действительно был в розыске.
Впоследствии выяснилось, что мужчину разыскивали правоохранительные органы Финляндии за незаконный оборот наркотических средств.
Задержанного передали сотрудникам Нацполиции Украины.
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