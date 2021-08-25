В десяти школах Таллинна можно вакцинироваться от коронавируса без предварительной регистрации(1)
По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, несмотря на то что вакцинация не дает стопроцентной защиты от заболевания, статистика четко показывает, что прививка существенно снижает риск заражения и помогает избежать осложнений.
”За минувшие сутки было выявлено 437 случаев инфицирования, при этом 78 процентов заболевших не были вакцинированы. 80 процентов нуждающихся в больничном лечении пациентов также не привиты от коронавируса. Следует учитывать, что наибольшее количество положительных тестов на коронавирус выявлено в Харьюмаа, — подчеркнула Бешкина. — К настоящему моменту 58 процентов жителей столицы вакцинированы по крайней мере одной дозой вакцины. Наряду с имеющимися возможностями, город открыл пункты вакцинирования, в которые приглашаются все желающие в возрасте от 12 лет, вне зависимости от их места проживания. Предварительная регистрация не нужна”.
С пятницы, 27 августа, по воскресенье, 29 августа, с 10.00 до 20.00 в десяти столичных школах будут работать пункты вакцинации, охвачены все районы города.
Вакцинирование будет проходить в Таллиннской 21-й школе (ул. Рауа, 6), гимназии Кристийне (Нымме теэ, 32), Пиритаской экономической гимназии (Метсавахи теэ, 19), Таллиннском ыйсмяэском русском лицее (Ыйсмяэ теэ, 28), Ныммеской основной школе (ул. Раудтеэ, 68), Эхтеской гуманитарной гимназии (ул. Эхте, 9), гимназии Ласнамяэ (ул. Паэ, 59), гимназии Куристику (ул. Кярбери, 9), в Таллиннской 53-й средней школе (ул. Сютисте, 42) и Таллиннской технической гимназии (Сыпрузе пст, 187).
Ученики могут вакцинироваться в любой школе, вне зависимости от того, где они обучаются. Помимо учеников, в школах могут получить прививку все желающие.
Услугу здравоохранения в школах предложат Ида-Таллиннская центральная больница, Ляэне-Таллиннская центральная больница, Таллиннская скорая помощь и SA Tallinna Koolitervishoid.
Вакцинация является добровольной — об этом осведомлены как школы, так и ученики и родители. Ученик сможет прийти на прививку вместе с родителем или же на основании письменного разрешения родителя. Бланк родительского согласия можно также скачать на сайте города.
Горожане, получившие прививку в рамках кампании, получат приз. Призовой фонд розыгрыша включает круизы, посещения спа-центров, различные билеты и подарочные карты. В качестве главных призов будут разыгрываться 30 устройств iPad, к настоящему моменту разыгран один из них.
Вакцинацию в таллиннских школах поддерживают призами городские партнеры: Tallink, Tallink Hotels, Super Skypark, Национальная опера ”Эстония”, Русский театр, Forum Cinemas, Эстонский национальный музей, Rademar, Circle K, Burger King, Maxima, Premia, Kalev, Telia и Südameapteek.
Пункт вакцинации в здании Таллиннской горуправы (пл. Вабадузе, 7) будет открыт по рабочим дням с 10.00 до 20.00 до 31 августа. В пункт вакцинации можно пройти через зал обслуживания городской управы.
На месте будет использоваться препарат Spikevax (COVID-19 Vaccine Moderna), услугу здравоохранения предложит медицинский центр Confido. Горожане, которые вакцинируются в августе препаратом Moderna Spikevax, успеют получить вторую дозу вакцины еще до начала осеннего сезона вирусных заболеваний. В случае препарата Spikevax (COVID-19 Vaccine Moderna) интервал между двумя дозами вакцины составляет четыре недели.
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