В десяти школах Таллинна можно вакцинироваться от коронавируса без предварительной регистрации

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, несмотря на то что вакцинация не дает стопроцентной защиты от заболевания, статистика четко показывает, что прививка существенно снижает риск заражения и помогает избежать осложнений.

”За минувшие сутки было выявлено 437 случаев инфицирования, при этом 78 процентов заболевших не были вакцинированы. 80 процентов нуждающихся в больничном лечении пациентов также не привиты от коронавируса. Следует учитывать, что наибольшее количество положительных тестов на коронавирус выявлено в Харьюмаа, — подчеркнула Бешкина. — К настоящему моменту 58 процентов жителей столицы вакцинированы по крайней мере одной дозой вакцины. Наряду с имеющимися возможностями, город открыл пункты вакцинирования, в которые приглашаются все желающие в возрасте от 12 лет, вне зависимости от их места проживания. Предварительная регистрация не нужна”.

С пятницы, 27 августа, по воскресенье, 29 августа, с 10.00 до 20.00 в десяти столичных школах будут работать пункты вакцинации, охвачены все районы города.

Вакцинирование будет проходить в Таллиннской 21-й школе (ул. Рауа, 6), гимназии Кристийне (Нымме теэ, 32), Пиритаской экономической гимназии (Метсавахи теэ, 19), Таллиннском ыйсмяэском русском лицее (Ыйсмяэ теэ, 28), Ныммеской основной школе (ул. Раудтеэ, 68), Эхтеской гуманитарной гимназии (ул. Эхте, 9), гимназии Ласнамяэ (ул. Паэ, 59), гимназии Куристику (ул. Кярбери, 9), в Таллиннской 53-й средней школе (ул. Сютисте, 42) и Таллиннской технической гимназии (Сыпрузе пст, 187).

Ученики могут вакцинироваться в любой школе, вне зависимости от того, где они обучаются. Помимо учеников, в школах могут получить прививку все желающие.