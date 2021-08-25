25.08.2021, 17:36
МВД: вероятно, в Эстонию эвакуируют менее 30 афганцев(2)
CHINE NOUVELLE/SIPA
Несмотря на то, что правительство обещало принять до 30 человек, бежавших от режима талибов из Афганистана, их реальное количество может оказаться меньше, поскольку часть афганцев просто не имеет возможности покинуть страну до конца августа, пишет rus.err.
"Поскольку эвакуация должна быть завершена к концу августа, времени осталось очень мало. Есть вероятность, что не все люди, сотрудничавшие с нашими гуманитарными организациями, прибудут в Эстонию", — сказала ERR начальник департамента гражданства и миграционной политики МВД Рут Аннус.
Во вторник стало известно, что в Эстонию направляются 13 афганцев. В среду в МИД сообщили, что контактировали еще с тремя людьми, которых Эстония готова принять, однако доступ к эвакуационным рейсам в данный момент затруднен.
На прошлой неделе правительство постановило, что Эстония примет до 30 афганцев, безопасность которых оказалась под угрозой после захвата власти в Афганистане талибами.