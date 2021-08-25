МВД: вероятно, в Эстонию эвакуируют менее 30 афганцев

"Поскольку эвакуация должна быть завершена к концу августа, времени осталось очень мало. Есть вероятность, что не все люди, сотрудничавшие с нашими гуманитарными организациями, прибудут в Эстонию", — сказала ERR начальник департамента гражданства и миграционной политики МВД Рут Аннус.

Во вторник стало известно, что в Эстонию направляются 13 афганцев. В среду в МИД сообщили, что контактировали еще с тремя людьми, которых Эстония готова принять, однако доступ к эвакуационным рейсам в данный момент затруднен.

На прошлой неделе правительство постановило, что Эстония примет до 30 афганцев, безопасность которых оказалась под угрозой после захвата власти в Афганистане талибами.