Новости Эстонии
25.08.2021, 16:37

МуПо и Департамент здоровья провели рейд в общественном транспорте: многие игнорируют масочный режим

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Maskikandmine
Maskikandmine
Foto: Anni Õnneleid
Сегодня сотрудники Таллиннской муниципальной полиции (МуПо) и Департамента здоровья провели совместный рейд по проверке соблюдения пассажирами масочного режима в общественном транспорте столицы.

Ношение масок проверялось в течение двух часов в автобусах, останавливающихся на остановке у площади Вабадузе и в трамваях, останавливающихся у Горхолла.
Всего было роздано пассажирам 216 масок. Отказников от масок обнаружилось 11.

По словам руководителя билетной группы МуПо Лийви Хенн, ситуация за последнее время существенно не изменилась. "Если в первые две недели был заметен прогресс, то на сегодня картина не меняется. Заполняемость каждого автобуса различная — в каком-то ситуация отличная, а в следующем — не хватает и пачки масок".

Статистика показывает, что больше всего пассажиров без масок обнаруживается при проверке у Балтийского вокзала, на Таэвакиви и в автобусах Пелгулинна.

МуПо и Департамент здоровья продолжат выборочные проверки соблюдения масочного режима.

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