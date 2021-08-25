Комиссия по иммунопрофилактике: необходимости в третьей дозе пока нет

По оценке комиссии, для предотвращения тяжелых случаев и через это сохранения мощностей системы здравоохранения по-прежнему следует сосредоточиться на вакцинации еще не получивших вакцину людей, особенно пожилого возраста. Хотя сейчас необходимости в ревакцинации нет, эксперты продолжат следить за развитием ситуации.

Член комиссии профессор вирусологии Ирья Лутсар отметила, что невакцинированный человек заболевает в четыре раза чаще и попадает в больницу в 8-10 раз чаще, чем полностью вакцинированный.

Для обсуждения вопроса ревакцинации комиссия соберется снова во второй половине сентября, когда будут опубликованы дополнительные научные данные и получен более точный анализ данных по Эстонии.

Кроме этого эксперты обсудили противопоказания к вакцинации от COVID-19.

Противопоказанием является чувствительность к действующему веществу или какому-либо из компонентов вакцины. Кроме этого, вакцины Janssen и AstraZeneca противопоказаны людям c синдромом капиллярной утечки.

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