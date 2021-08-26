Современный помощник активного работника: 5 причин использовать планшет на работе

Шагая в ногу с быстрым темпом современного бизнеса и работы, Huawei MatePad 11 оснащен мощными аккумуляторами, которые обеспечат работу устройства до 12 часов. Это означает, что планшет будет неутомимым помощником в течение рабочего дня и не подведет при составлении проектов, ведении заметок, общении с клиентами или перерывах на отдых - например, во время просмотра любимого сериала.

При работе вне офиса или дома часто существует риск того, что аккумулятор рабочего оборудования разрядится в неподходящий момент, поэтому важно выбрать такое смарт-устройство, батарея которого способна выдержать и тогда, когда поступают неожиданные и срочные задачи. Именно здесь планшет предлагает пользователю отличную производительность и широкий спектр функций, имея на борту экономный и долго работающий аккумулятор.

Поскольку ввод длинных текстов с помощью экранной клавиатуры может быть затруднительным из-за того, что некоторые буквы на экране скрыты и требуют дополнительного действия для их активации, технологические разработчики учли это и внесли изменения в новые устройства. Например, Huawei MatePad 11 оснащен клавиатурой, которая также выполняет роль защитного чехла. Благодаря магнитной клавиатуре Smart Magnetic Keyboard различные функции доступны быстрее – например с помощью изменяемого сочетаний клавиш, и в то же время можно полностью использовать экран планшета и работать в нескольких окнах одновременно без использования клавиатуры.

Благодаря компактным размерам и небольшому весу планшет легко брать с собой в рабочие поездки и на встречи за пределами своего офиса. Особенно сейчас, когда условия работы стали гораздо мобильнее и практически во всех секторах появилось больше возможностей из любой точки мира решать рабочие вопросы и работать удаленно - ведь планшет легко носить с собой, поскольку он не доставляет неудобств своим весом и размером.

Сегодня более миллиарда человек во всем мире используют планшеты для различных целей и особенно активно для решения рабочих вопросов. Рассмотрим подробнее пять причин, по которым планшеты стали одними из самых востребованных устройств для бизнеса и работы.

3. Компактный экран с высоким разрешением

Экран с высоким разрешением - одна из важнейших функций современных устройств для продуктивной работы, поскольку он позволяет получать более яркое и четкое изображение. Особенно существенно это при удаленной работе в разных условиях, когда без большого монитора важно видеть все детали, независимо от производительности устройства. Таким образом, благодаря компактным размерам и хорошему соотношению экрана к корпусу планшета на нем очень удобно и всегда с руки работать.

Качество экрана становится важным в офисах, где каждый день приходится проводить долгие часы за компьютером. Чтобы предоставить пользователям первоклассное качество экрана, новейший планшет Huawei – MatePad 11 оснащен 10,96-дюймовым дисплеем FullView, который имеет богатую цветовую гамму, особенно хорошо показывающую нюансы и обеспечивающую насыщенное изображение.

Увы, но мы все больше и больше времени проводим перед дисплеями разных устройств, что имеет свои последствия. Чтобы уменьшить количество синего света, излучаемого экранами, все больше и больше ведутся поиски решений, используются специальные очки или настраиваются экранные программы для уменьшения интенсивности подсветки. Сертифицированный со стороны TÜV Rheinland планшет Huawei MatePad 11 снижает уровень синего света и таким образом помогает проводить время перед экраном безопасно для глаз пользователя.

4. Творчество без границ

Часто лучшие идеи приходят неожиданно, и нужно быстро их записать, чтобы не забыть. Именно при создании заметок планшет является отличный ассистентом, потому что, во-первых, информация сразу сохраняется в облаке и везде доступна, а, во-вторых, редактировать заметки в планшете намного удобнее, чем черкать на бумаге. Планшеты также часто поставляются со стилусом, который позволяет быстро записать цифровые заметки и идеи.