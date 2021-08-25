Объединенной оппозиции в Таллинне не будет. Во имя власти кандидаты в мэры готовы на союз с Кылвартом

Кандидат в столичные мэры от Isamaa ("Отечество") Урмас Рейнсалу отмечает, что он предпочел бы сотрудничество с другими оппозиционными партиями. "Для меня первостепенно — прекратить единоличное правление Центристской партии". В ответ на вопрос, согласится ли "Отечество" сформировать коалицию с центристами, Рейнсалу ответил, что наилучшим вариантом было бы объединение сил оппозиции с целью предложить альтернативу. "Отечество" в своей таллиннской предвыборной кампании, проходящей под лозунгом "Plats puhtaks!" (”Расчистим площадку!"), делает особый акцент именно на свержении единоличной власти центристов.

Претендующий на пост городского головы от Партии реформ Кристен Михал видит в качестве возможных партнеров все партии, которые согласны учитывать предвыборные планы реформистов. "Естественно, как у любой политической силы у нас первая задача — самим сформировать коалиционную горуправу", — отметил Михал. Он не исключил создание коалиции с центристами. "Проблема в Таллинне ведь не в том, что из двух хуже — когда у власти Центристская партия или у власти находится EKRE. Проблема заключается в единоличной власти какой-либо партии (и не важно как она называется), в том, что такая ситуация не заставляет ее напрягаться. Это нужно прекратить тем или иным способом", — считает Михал. По словам кандидата-реформиста, его партия намерена вести диалог со всеми, кто преодолеет избирательный порог.