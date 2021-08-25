Объединенной оппозиции в Таллинне не будет. Во имя власти кандидаты в мэры готовы на союз с Кылвартом(22)
Накануне приближающихся местных выборов в Таллинне ряд партий открыто говорит о необходимости отстранить Центристскую партию от единоличного управления столицей. Самая вероятная возможность для этого — создание находящимися сейчас в оппозиции партиями единого коалиционного "фронта".
Есть ли у этой идеи шанс? Вот что говорят по этому вопросы кандидаты в мэры Таллинна от различных политических сил.
"Отечество" предлагает и поддерживает создание коалиционного "фронта"
Кандидат в столичные мэры от Isamaa ("Отечество") Урмас Рейнсалу отмечает, что он предпочел бы сотрудничество с другими оппозиционными партиями. "Для меня первостепенно — прекратить единоличное правление Центристской партии". В ответ на вопрос, согласится ли "Отечество" сформировать коалицию с центристами, Рейнсалу ответил, что наилучшим вариантом было бы объединение сил оппозиции с целью предложить альтернативу. "Отечество" в своей таллиннской предвыборной кампании, проходящей под лозунгом "Plats puhtaks!" (”Расчистим площадку!"), делает особый акцент именно на свержении единоличной власти центристов.
В воскресенье Рейнсалу сделал другим партиям предложение сформировать против Центристской партии Объединенную оппозицию.
Реформисты считают проблемой единоличную власть
Претендующий на пост городского головы от Партии реформ Кристен Михал видит в качестве возможных партнеров все партии, которые согласны учитывать предвыборные планы реформистов. "Естественно, как у любой политической силы у нас первая задача — самим сформировать коалиционную горуправу", — отметил Михал. Он не исключил создание коалиции с центристами. "Проблема в Таллинне ведь не в том, что из двух хуже — когда у власти Центристская партия или у власти находится EKRE. Проблема заключается в единоличной власти какой-либо партии (и не важно как она называется), в том, что такая ситуация не заставляет ее напрягаться. Это нужно прекратить тем или иным способом", — считает Михал. По словам кандидата-реформиста, его партия намерена вести диалог со всеми, кто преодолеет избирательный порог.
Партия Eesti 200 не хочет исключать ни одной коалиции
Претендент на кресло мэра таллинна от Eesti 200 Марек Рейнаас готов объединить силы с другими партиями: "Если для перемен нужно сформировать новую коалицию, то так тому и быть", — сказал политик. Как и Михал, представитель Eesti 200 не хочет заранее никому говорить твердое "нет". "Я думаю, что коалиция с Центристской партией не входит в число наших самых предпочтительных вариантов, но не хотелось бы исключать и такой возможности. Будем честными, результаты выборов выясняться 17 октября, и по ним будет видно, какие коалиции возможны, а какие нет. Сейчас заключать какие-то принципиальные договоренности было бы преждевременным и не самым разумным", — полагает Рейнаас.
Эстонская консервативная народная партия (EKRE) склонна к сотрудничеству
Delfi не удалось связаться с кандидатом в мэры Таллинна от EKRE Мартином Хельме. Баллотирующийся в Ласнамяэ заместитель председателя EKRE Март Хельме сообщил: "Мы не такие упрямые и бестолковые, как руководители Партии реформ. Мы готовы сотрудничать со всеми". Он не видит причин исключать и сотрудничество с центристами.
Социал-демократы спешить не хотят
Кандидат в градоначальники от Социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд был в своем комментарии по поводу предстоящих выборов немногословен: "Нет никакого смысла за два месяца до выборов говорить о возможных коалициях".