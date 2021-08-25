Охранник G4S задержал девушек, пытавшихся украсть товар на сумму 600 евро

В субботу, 21 августа, в 13:34 охранник G4S сообщил центру управления охранного предприятия о том, что получил информацию о попытке кражи. На место был отправлен патрульный экипаж G4S. По словам охранника, сигнал тревоги поступил из магазина Sportland Outlet в торговом центре Pärnu Keskus.

На месте происшествия охранник получил от продавцов информацию, что две молодые девушки пытаются украсть большое количество одежды. Увидев охранника, девушки испугались и попытались уйти из магазина. Охранник задержал их и вызвал полицию.

В сумках лежали спортивные вещи, которые девушки хотели украсть: рейтузы, кофты, брюки, куртки и бюстгальтеры. С собой у них был аппарат для удаления защитных элементов, с помощью которого они сняли с одежды всю защиту. Также они сорвали с вещей ценники и тем самым испортили товар на сумму 180 евро.

До прибытия полиции обеспечивать безопасность помогал патруль G4S. Задержанных передали полиции, которая доставила их в участок. Ранее эти девушки уже попадались на краже товара в центре Kaubamajakas.