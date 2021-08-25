Каллас объяснила новые ограничения: "у пандемии уже и так слишком много невидимых жертв"

По словам премьер-министра, о новых ограничениях она получала как положительные, так и отрицательные отзывы.

”Мне поступали отзывы, что новые ограничения, которые вступят в силу в этот четверг, принесут многим вакцинированным и переболевшим чувство уверенности. Но также я понимаю возмущение людей, которые не были вакцинированы и которым придется делать тесты, чтобы доказать свою инфекционную безопасность. Поэтому хочу пояснить, в какой ситуации мы находились и из чего нам приходилось выбирать. Поскольку пандемия никуда не исчезла (ежедневно заражаются порядка 300 человек, в больницах находится почти 100 пациентов с коронавирусом), у нас по сути есть три варианта”.

Первый вариант, по словам Каллас, — это не устанавливать никаких ограничений. Но поскольку в Эстонии по-прежнему не вакцинирована примерно треть населения, то вскоре больницы заполнились бы пациентами с коронавирусом, что привело бы к ограничению планового лечения. Каллас отметила, что такого варианта, вероятно, не хочет никто.

Второй вариант: ограничить всех, вне зависимости от того, вакцинированы они или нет. ”Данные показывают, что большинство вакцинированных не заболевают коронавирусом или переносят его не очень тяжело. Принимая во внимание то, что наша цель — снизить нагрузку на больницы, ограничение вакцинированных людей не внесло бы в это значительного вклада. Тем более, что масштабные ограничения означали бы закрытие, например, спа-салонов, кафе и театров, что в свою очередь привело бы к потере работы и доходов для многих людей. У этой пандемии уже и так было слишком много невидимых жертв”, — написала Каллас.