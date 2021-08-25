В столичных муниципальных школах в новом учебном году за парты сядет 47 241 ученик(3)
”Несмотря на то, что пандемия коронавирусной инфекции продолжит оказывать на нас влияние в новом учебном году, есть причины и для положительных эмоций. Впервые школьный порог в этом году переступят почти 3900 первоклассников, чья искренняя радость по случаю начала школьного пути вдохновляет и окружающих, заряжая нас силой и энергией на весь год. В День знаний мы с радостью откроем несколько обновленных школьных зданий, что является очередным шагом на пути к достижению цели, предусмотренной городской стратегией развития — столичные ученики должны быть счастливыми! Я убежден, что благополучие школьников и воспитанников детских садов — одна из самых достойных задач, во имя которых стоит трудиться, — сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. — Я желаю ученикам, учителям и родителям успехов в 2021/22 учебном году и, разумеется, крепкого здоровья!”
Согласно прогнозу, к обучению в муниципальных школах в этом году приступят 3895 первоклассников. Ввиду тенденции к снижению рождаемости, в последующие годы ожидается сокращение числа учеников. Однако в гимназической ступени ситуация обратная: в десятые классы поступило 3618 учеников, что примерно на 500 больше, чем в минувшем учебном году. В общей сложности в гимназической ступени в этом учебном году будут обучаться 10 196 учеников — почти на 900 больше, чем в предыдущем. Точные сведения о количестве учеников определятся к 10 сентября, когда школы введут данные в систему EHIS. В муниципальных школах по интересам обучается около 9100 учеников.
В капитально отремонтированных зданиях новый учебный год начнут Таллиннская мустйыэская гимназия, Таллиннская гимназия Арте и Таллиннская ласнамяэская основная школа. Таллиннская коплиская школа по интересам переезжает из расположенного на улице Лина здания в помещения Пыхья-Таллиннского общинного центра (ул. Кари, 13). Помимо этого, были отремонтированы также спортивные площадки и стадионы пяти школ. В этом году завершится ремонт спортивного комплекса Таллиннской ныммеской гимназии, а также капитальный ремонт Таллиннской музыкальной школы.
Свыше 90% столичных общеобразовательных школ к настоящему времени прошли основательную реновацию. В последних нуждающихся в капитальном ремонте школах работы либо уже начались, либо осуществляется проектирование, и они будут отремонтированы в ближайшие годы. Начались работы по возведению пристроек к зданию Пиритаской экономической гимназии и Таллиннской основной школы Меривялья. В этом году начнется и реновация Мустамяэского дома детского творчества.
В детских садах Таллинна — 20 784 воспитанников, что на 480 меньше, чем годом ранее. Осенью завершится комплексная реновация четырех столичных детских садов, в скором времени капитальный ремонт начнется еще в шести детских дошкольных учреждениях.
Всего в Таллинне 195 муниципальных образовательных учреждений, в том числе 125 детских садов, 57 общеобразовательных школ, десять школ по интересам, десять молодежных центров, а также Таллиннское коплиское профтехучилище, Таллиннский учебно-консультативный центр и Таллиннский дом учителя.