В столичных муниципальных школах в новом учебном году за парты сядет 47 241 ученик

”Несмотря на то, что пандемия коронавирусной инфекции продолжит оказывать на нас влияние в новом учебном году, есть причины и для положительных эмоций. Впервые школьный порог в этом году переступят почти 3900 первоклассников, чья искренняя радость по случаю начала школьного пути вдохновляет и окружающих, заряжая нас силой и энергией на весь год. В День знаний мы с радостью откроем несколько обновленных школьных зданий, что является очередным шагом на пути к достижению цели, предусмотренной городской стратегией развития — столичные ученики должны быть счастливыми! Я убежден, что благополучие школьников и воспитанников детских садов — одна из самых достойных задач, во имя которых стоит трудиться, — сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. — Я желаю ученикам, учителям и родителям успехов в 2021/22 учебном году и, разумеется, крепкого здоровья!”

Согласно прогнозу, к обучению в муниципальных школах в этом году приступят 3895 первоклассников. Ввиду тенденции к снижению рождаемости, в последующие годы ожидается сокращение числа учеников. Однако в гимназической ступени ситуация обратная: в десятые классы поступило 3618 учеников, что примерно на 500 больше, чем в минувшем учебном году. В общей сложности в гимназической ступени в этом учебном году будут обучаться 10 196 учеников — почти на 900 больше, чем в предыдущем. Точные сведения о количестве учеников определятся к 10 сентября, когда школы введут данные в систему EHIS. В муниципальных школах по интересам обучается около 9100 учеников.