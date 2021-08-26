Врач Пеэп Тальвинг: вирус найдет нас всех(50)
Возраст тех, кому потребовалось стационарное лечение, такой же, как и во время второй волны: 68 лет. Две трети заболевших, то есть подавляющее большинство, старше 60 лет. Пациенты в возрасте 80 лет и старше являются самой большой нагрузкой на систему здравоохранения, говорит Тальвинг.
”Очевидно то, что люди 80 лет и около того имеют много хронических заболеваний", — отмечает он. Гипертония, сердечная недостаточность, диабет, заболевания суставов, инфекционные заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта — перечисляет Тальвинг недуги, которые очень распространены среди людей пожилого возраста и способствуют повышению риска госпитализации при заболевании коронавирусом.
Около 20% из тех, кто попадает в больницу, вакцинированы.
Невакцинированные — угроза для вакцинированных
Тальвинг говорит, что врачи часто слышат от пациентов, что те уже слишком старые и никуда не ходят, поэтому и не вакцинируются. "Вирус их найдёт", — уверен Тальвинг, добавляя, что штамм Дельта очень заразен.
"Если кто-то прикуривает сигарету в квартире или в доме, запах дыма сразу же проникнет во все комнаты", — проводит он параллель с жизненной ситуацией. То же самое касается и быстро распространяющегося штамма Дельта, который находит путь к невакцинированным людям.
Таким образом, вакцинированным людям помогает то, что в обществе велика доля вакцинированных людей.
Тальвинг отметил, что во время третьей волны в больницу попадает в три раза меньше людей, чем во время второй волны, и что в стационарном лечении по-прежнему в основном нуждаются пожилые люди с сопутствующими заболеваниями, не прошедшие вакцинацию.
Он подчёркивает важный момент: во время третьей волны риск заразиться для вакцинированных людей на 400% ниже, чем для тех, кто не был вакцинирован. Во-вторых, говорит он, что даже если вакцинированный человек заразится, вероятность его госпитализации на 200% ниже, чем у невакцинированного.
Возможно, через пару месяцев понадобится третья доза
Тальвинг объясняет, что роль вакцины — выработка нейтрализующих антител, но у пожилых людей они могут вырабатываться в недостаточном для защиты от вируса количестве. Поэтому, возможно, в ближайшие несколько месяцев людям со слабым иммунитетом будет предложена третья доза вакцины. Он не может сказать, когда именно, поскольку ни европейское, ни эстонское агентство по лекарственным средствам пока не дали такого разрешения.
"Полагаю, решение будет принято в ближайшие месяцы", — говорит он.
В начале августа пожилым людям в Израиле уже начали вводить третью дозу вакцины.
Однако Тальвинг напоминает, что вакцинировать людей третьей дозой не стоит до тех пор, пока не будет проведён первый этап вакцинации среди как можно более широкого круга населения.
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