Врач Пеэп Тальвинг: вирус найдет нас всех

Возраст тех, кому потребовалось стационарное лечение, такой же, как и во время второй волны: 68 лет. Две трети заболевших, то есть подавляющее большинство, старше 60 лет. Пациенты в возрасте 80 лет и старше являются самой большой нагрузкой на систему здравоохранения, говорит Тальвинг.

”Очевидно то, что люди 80 лет и около того имеют много хронических заболеваний", — отмечает он. Гипертония, сердечная недостаточность, диабет, заболевания суставов, инфекционные заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта — перечисляет Тальвинг недуги, которые очень распространены среди людей пожилого возраста и способствуют повышению риска госпитализации при заболевании коронавирусом.

Около 20% из тех, кто попадает в больницу, вакцинированы.

Невакцинированные — угроза для вакцинированных



Тальвинг говорит, что врачи часто слышат от пациентов, что те уже слишком старые и никуда не ходят, поэтому и не вакцинируются. "Вирус их найдёт", — уверен Тальвинг, добавляя, что штамм Дельта очень заразен.

"Если кто-то прикуривает сигарету в квартире или в доме, запах дыма сразу же проникнет во все комнаты", — проводит он параллель с жизненной ситуацией. То же самое касается и быстро распространяющегося штамма Дельта, который находит путь к невакцинированным людям.

Таким образом, вакцинированным людям помогает то, что в обществе велика доля вакцинированных людей.

Тальвинг отметил, что во время третьей волны в больницу попадает в три раза меньше людей, чем во время второй волны, и что в стационарном лечении по-прежнему в основном нуждаются пожилые люди с сопутствующими заболеваниями, не прошедшие вакцинацию.

Он подчёркивает важный момент: во время третьей волны риск заразиться для вакцинированных людей на 400% ниже, чем для тех, кто не был вакцинирован. Во-вторых, говорит он, что даже если вакцинированный человек заразится, вероятность его госпитализации на 200% ниже, чем у невакцинированного.

Возможно, через пару месяцев понадобится третья доза