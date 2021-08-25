ПАМЯТКА | Смотрите, какие ограничения начинают действовать с завтрашнего дня

Обязанность маску сохраняется в общественном транспорте, включая паромы и поезда. Также сохраняется требование носить маску во время богослужений и других публичных религиозных обрядов, если количество их участников в помещении не превышает 50 человек (вне помещений 100) или помещение заполнено не более, чем наполовину. Если число участников больше, нужно проверять эпидемиологическую безопасность присутствующих.

Обязанность носить маски не распространяется на детей в возрасте моложе 12 лет и на людей, в случае которых ношение маски не представляется разумным из-за состояния здоровья или в силу иных веских причин.

В первую очередь это касается заведений торговли и обслуживания, а также государственных и муниципальных учреждений. Например, носить маски будет необходимо в магазинах, аптеках, в пунктах обслуживания телекоммуникационных предприятий, банковских и почтовых конторах, библиотеках, в залах обслуживания Департамента полиции и погранохраны , Департамента социального страхования , Больничной кассы и т.п.

С 26 августа в публичных помещениях, где не проверяются COVID-справки, нужно носить маски. Маски необходимо надевать во всех предназначенных для общего пользования помещениях, куда может зайти каждый желающий и где передвигается много людей, не контактирующих друг с другом ежедневно. Это помещения, для посещения которых не требуется COVID-справка.

Правительство в понедельник одобрило распоряжение, в соответствии с которым с четверга, 26 августа, вступит в силу обязанность носить маску в тех публичных помещениях, где не проверяются COVID-справки. В публичном пространстве, где осуществляется проверка справок, их должны предъявлять все клиенты или участники деятельности. Одобренное распоряжение одновременно является и новым сводным актом о введенных для борьбы с коронавирусом ограничениях.

Справку, о перенесенном заболевании COVID-19, вакцинации или сданном с негативным результатом тесте люди, достигшие 18 лет, с 26 августа должны будут предъявлять для участия в большинстве видов организованной деятельности.

Это значит, что COVID-справку нужно предъявлять для участия в занятиях спортом, тренировках, молодежной работе, образовании и деятельности по интересам, дополнительном обучении и повышении квалификации, спортивных соревнованиях, физкультурных и спортивных мероприятиях, для посещения бань, СПА, водных центров и бассейнов, публичных собраний и мероприятий, в том числе театров, кино, концертов (в том числе в церквях), конференций, музеев и выставок, сферы развлечений, а также для того, чтобы поесть на месте в заведениях общепита.

Инфекционную безопасность всех участников нужно проверять и в том случае, если деятельность или мероприятие проходят в месте оказания услуги, например, в арендованном заведении общепита или при заказанном театральном представлении, если оно проходит в здании театра. Однако справку не нужно предъявлять для того, чтобы купить заказанную заранее еду навынос, правда в этом случае нужно носить маску.

COVID-справки не нужно проверять во время мероприятий на свежем воздухе, которые проводятся на неограниченной территории.

При организации деятельности в помещении помимо контроля справок или тестирования нужно также соблюдать дистанцию и выполнять требования дезинфекции.

Организатор должен проверить действительность справки. В случае обоснованного сомнения он должен попросить у человека удостоверяющий личность документ.