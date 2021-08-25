Кубок Futsal Week: предсезонный турнир в Хорватии

Единственными сборными, которые включили турнир Futsal Week в программу подготовки к чемпионату мира в Литве, стали команды Коста-Рики и Соломоновых Островов, остальные шесть участников будут использовать его для планомерного входа в новый сезон, а также для подготовки к дальнейшим официальным стартам.

Коста-Рика и Соломоновы острова проведут на Futsal Week личный матч, поскольку вместе попали в группу А в компании с командами Финляндии и Италии. Квартет под литерой В составили Мальта, Черногория, Сан-Марино и Саудовская Аравия. Групповой этап турнира будет состоять из одного круга и откроется 1 сентября матчем Соломоновых Островов и Финляндии, встречи будут проходить каждый день, а последняя игра запланирована на 4 сентября – вечером на паркет выйдут Финляндия и Италия. Полуфиналы на турнире не предусмотрены: победители групп разыграют 1 и 2 место, вторые места сразятся за 3 и 4, третьи места определят пятую и шестую команды турнира, а сборные, закончившие групповой раунд последними, в очной дуэли выяснят, кто из них был худшей. Все матчи этого своеобразного плей-офф пройдут в воскресенье 5 сентября – игры будут идти с самого утра до вечера.

Отметим, что Кубок Futsal Week проводится ежегодно с 2013 года, причем несколько раз он проходил дважды в год – весной и осенью, а в 2017-м и вовсе было четыре мини-турнира. В формате сборных он проводится с 2016 года, тогда небольшое соревнование из трех команд выиграла команда Косово (соперниками были финны и турки). В 2017-м победителями мини-турниров были сборные Израиля, Словакии, Финляндии и Нидерландов. В 2018-м весенний турнир выиграл Кувейт, а осенний – Венгрия. Годом позже было проведено три турнира, их победителями стали Черногория, Бельгия и Босния и Герцеговина. В прошлом году несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения соревнование удалось провести в марте. Его победителем стала сборная Марокко, которая обошла команды Черногории, США и Молдовы.