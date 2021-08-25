Остались считанные дни: жители Ласнамяэ могут подать заявку на бесплатный ящик для биоотходов

”Призываю жителей Ласнамяэ воспользоваться этой возможностью и обратиться за ящиком к своему квартирному товариществу. Правильная сортировка биоотходов помогает сохранить окружающую среду и способствует тому, чтобы городское пространство оставалось чистым и привлекательным. Для квартирных товариществ это еще и денежная выгода: по сравнению с вывозом смешанных отходов утилизация биоотходов обходится дешевле”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Жители Ласнамяэ смогут ходатайствовать о получении ящика в своем квартирном товариществе. На каждую квартиру предусмотрен один ящик. Для того, чтобы бесплатно получить такой ящик, следует связаться с квартирным товариществом своего дома. Управа района Ласнамяэ принимает заявления от квартирных товариществ по интернету до 27 августа. Это значит, что о желании получить ящик следует предупредить свое товарищество до этого срока.

Ящики для сбора биоотходов выдаются бесплатно, но они доступны в ограниченном количестве. Из 15 000 предусмотренных для Ласнамяэ ящиков сейчас забронировано около половины. Квартирным товариществам ящики будут переданы в течение сентября. По вопросам в связи с распределением ящиков вопросов управа просит обращаться по телефону 645 7783.

Предназначенный для сбора биоотходов специальный ящик вмещает 7 литров (280x215x205 mm). Пропускающая воздух крышка ящика уменьшает накопление влажности и препятствует распространению неприятного запаха. Ящик можно установить на пол, на внутреннюю часть дверцы шкафа, на полке или спрятать в ящик стола.