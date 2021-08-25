ИТОГИ ОПРОСА | Читатели RusDelfi хотели бы видеть президентом Эстонии Михаила Кылварта(17)
Среди кандидатов были:
- Действующий президент Керсти Кальюлайд
- Экс-президент Тоомас Хендрик Ильвес
- Академик Тармо Соомере
- Бывший спикер парламента Хенн Пыллуаас
- Директор Национального музея Эстонии Алар Карис
- Мэр Таллинна Михаил Кылварт
- Почетный член Центристской партии Эдгар Сависаар
В опросе приняло участие 5953 человек. Подавляющее большинство (56,1%) проголосовали за Кылварта.
В комментариях мы вам предложили назвать имя своего кандидата на пост президента. "Почему в этом списке нет Путина?" — был один первых комментариев. В ответ другой читатель RusDelfi сразу предложил Александра Лукашенко.
"Путина в президенты Эстонии!" — пишет уже другой читатель по ником ккк. Petr следом за ним предлагает Лукашенко
Читатель под ником Огги Наал считает, что помимо Эдгара Сависаара президентом Эстонии мог бы стать эстонский рок-музыкант и политический деятель Виллу Тамме. Среди панков Эстонии он имеет прозвище Панк Виллу.
Один из читателей называть кандидатуры не стал, но предложил
ликвидировать институт президентства в Эстонии — так дешевле. Его поддержал читатель Никто: "Никого не надо, слишком дорого нам обходиться его содержание". Виктор поддержал эту дискуссию, но добавил: "А вот в премьеры Михаил вполне годен".
Читательница Vera пишет, что предприниматель Тийт Вяхи — человек здравомыслящий и обладающий огромным опытом работы, и в политике, и в экономике.
Читатель под ником 13345 предлагает Хельме, но он не уточняет, кого именно — Марта или Мартина.
Наталья пишет: "Михаил Кылварт справится, он молодой, умный, уравновешенный человек, всего добился сам, это вызывает уважение".
Другой читатель соглашается: "Он набрал на выборах огромное число голосов, значит людям он нравится, поэтому был бы достойный Президент".
Алекс спрашивает, почему в списке отсутствует [Андрей] Коробейник. Читатель Лектор предложил Аркадия Попова.