Новости Эстонии
25.08.2021, 16:01

ИТОГИ ОПРОСА | Читатели RusDelfi хотели бы видеть президентом Эстонии Михаила Кылварта

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Mihhail Kõlvart, Tallinna linnapea , juuli 2021
Mihhail Kõlvart, Tallinna linnapea , juuli 2021
Foto: Sven Arbet
30 августа в Рийгикогу состоится первый тур выборов президента Эстонии. Портал RusDelfi провел среди своих читателей опрос. Вопрос звучал следующим образом: "Кого бы вы хотели видеть президентом Эстонии?"

Среди кандидатов были:

  • Действующий президент Керсти Кальюлайд
  • Экс-президент Тоомас Хендрик Ильвес
  • Академик Тармо Соомере
  • Бывший спикер парламента Хенн Пыллуаас
  • Директор Национального музея Эстонии Алар Карис
  • Мэр Таллинна Михаил Кылварт
  • Почетный член Центристской партии Эдгар Сависаар

В опросе приняло участие 5953 человека. Подавляющее большинство (56,1%) проголосовали за Кылварта.

В комментариях мы вам предложили назвать имя своего кандидата на пост президента. "Почему в этом списке нет Путина?" — был один первых комментариев. В ответ другой читатель RusDelfi сразу предложил Александра Лукашенко.

"Путина в президенты Эстонии!" — пишет уже другой читатель по ником ккк. Petr следом за ним предлагает Лукашенко

Читатель под ником Огги Наал считает, что помимо Эдгара Сависаара президентом Эстонии мог бы стать эстонский рок-музыкант и политический деятель Виллу Тамме. Среди панков Эстонии он имеет прозвище Панк Виллу.

Один из читателей называть кандидатуры не стал, но предложил
ликвидировать институт президентства в Эстонии — так дешевле. Его поддержал читатель Никто: "Никого не надо, слишком дорого нам обходиться его содержание". Виктор поддержал эту дискуссию, но добавил: "А вот в премьеры Михаил вполне годен".

Читательница Vera пишет, что предприниматель Тийт Вяхи — человек здравомыслящий и обладающий огромным опытом работы, и в политике, и в экономике.

Читатель под ником 13345 предлагает Хельме, но он не уточняет, кого именно — Марта или Мартина.

Наталья пишет: "Михаил Кылварт справится, он молодой, умный, уравновешенный человек, всего добился сам, это вызывает уважение".

Другой читатель соглашается: "Он набрал на выборах огромное число голосов, значит людям он нравится, поэтому был бы достойный Президент".

Алекс спрашивает, почему в списке отсутствует [Андрей] Коробейник. Читатель Лектор предложил Аркадия Попова.

Смотрите, как проголосовали читатели RusDelfi

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