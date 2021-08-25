Американская разведка так и не поняла, откуда взялся коронавирус

О том, что доклад представлен президенту Джо Байдену, но не дает ответа на вопрос о происхождении вируса, сообщают Washington Post, New York Times и Wall Street Journal.

В мае Байден поручил разведывательному сообществу проверить все версии и представить свои выводы через 90 дней.

Во вторник разведчики представили президенту секретный доклад, но ни к какому консенсусу в пользу той или иной версии они так и не пришли.

Ожидается, что через несколько дней доклад будет частично рассекречен и опубликован.

Как пишет Wall Street Journal, разведывательное сообщество не получило доступа к нескольким массивам данных, которые хранятся в Китае.

Среди научного истеблишмента с самого начала пандемии преобладала версия о естественном происхождении вируса SARS-CoV-2 путем передачи от животного к человеку и мутаций, которые коронавирус мог претерпеть, попав в новую для него среду.

Наиболее вероятными кандидатами считались вирусы, обитающие в организмах летучих мышей; также в пользу этой версии говорило то, что многие из первых известных случаев в конце 2019 года были связаны с птичьим рынком в Ухане.

Однако в точности реконструировать эволюцию вируса ученым не удалось, также появились данные о том, что не все из первых случаев имели отношение к птичьему рынку, наконец, ближайшая естественная среда обитания летучих мышей находится в сотнях километров от Уханя, зато прямо там расположен Уханьский институт вирусологии.

Согласно сведениям, собранным Госдепартаментом при администрации Трампа и обнародованным в январе нынешнего года, уханьский институт поддерживает тайные связи с китайской армией, а несколько его сотрудников еще в ноябре 2019 года обращались в больницу с симптомами, похожими на грипп (они характерны и для ковида тоже).