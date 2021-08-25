ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Пресс-конференция мэрии Таллинна на русском языке

На пресс-конференции представители города рассказывают о готовности школ к 1 сентября, работе пунктов вакцинации, открытых в помещениях столичной горуправы и общеобразовательных школ, а также о проекте народного бюджета 2022 года.

Смотрите пресс-конференцию!

Более подробно об организации учебного процесса в столице в новом учебном году читайте ЗДЕСЬ.

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