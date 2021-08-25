25.08.2021, 12:54
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Пресс-конференция мэрии Таллинна на русском языке(1)
Сегодня в пресс-конференции мэрии Таллинна принимают участие вице-мэры Бетина Бешкина и Вадим Белобровцев, а также старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс.
На пресс-конференции представители города рассказывают о готовности школ к 1 сентября, работе пунктов вакцинации, открытых в помещениях столичной горуправы и общеобразовательных школ, а также о проекте народного бюджета 2022 года.
Смотрите пресс-конференцию!
Более подробно об организации учебного процесса в столице в новом учебном году читайте ЗДЕСЬ.
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